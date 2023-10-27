https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/kak-khorosho-vy-znaete-istoriyu-abkhazskogo-yazyka-1048811341.html

Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?

Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?

Абхазский язык – один из древнейших языков мира, но сегодня, как и многим другим языкам малочисленных народов, ему угрожает исчезновение. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T08:55+0300

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Ежегодно 27 октября в Абхазии отмечают День абхазского языка. Предлагаем вам проверить свои знания истории абхазской письменности.

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