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Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?
Абхазский язык – один из древнейших языков мира, но сегодня, как и многим другим языкам малочисленных народов, ему угрожает исчезновение. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T08:55+0300
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Ежегодно 27 октября в Абхазии отмечают День абхазского языка. Предлагаем вам проверить свои знания истории абхазской письменности.
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абхазия, абхазский язык, тесты, тесты

Как хорошо вы знаете историю абхазского языка?

08:55 27.10.2023 (обновлено: 12:33 27.10.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукУчебник Анбан
Учебник Анбан - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазский язык – один из древнейших языков мира, но сегодня, как и многим другим языкам малочисленных народов, ему угрожает исчезновение.
Ежегодно 27 октября в Абхазии отмечают День абхазского языка. Предлагаем вам проверить свои знания истории абхазской письменности.
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