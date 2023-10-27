https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/konfiskovannyy-u-grazhdanki-abkhazii-avtomobil-peredadut-v-zonu-svo-1048829357.html

Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО

Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни. Автомобиль "TOYOTA CELSIOR" 2005 года выпуска был изъят сотрудниками Ростовской таможни.Владелица, гражданка Абхазии до окончания срока временного ввоза без соблюдения таможенного законодательства передала транспорт иному лицу.В ее отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После оформления необходимых документов сотрудники таможни организовали передачу транспортного средства военнослужащим СВО.

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