Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/konfiskovannyy-u-grazhdanki-abkhazii-avtomobil-peredadut-v-zonu-svo-1048829357.html
Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО
Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T20:25+0300
2023-10-27T20:25+0300
в абхазии
таможня
россия
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e679e03515b4116567c354acee0d1446.jpg
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни. Автомобиль "TOYOTA CELSIOR" 2005 года выпуска был изъят сотрудниками Ростовской таможни.Владелица, гражданка Абхазии до окончания срока временного ввоза без соблюдения таможенного законодательства передала транспорт иному лицу.В ее отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После оформления необходимых документов сотрудники таможни организовали передачу транспортного средства военнослужащим СВО.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040967759_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_258ef554d7f1c84bdc0dcf54ca9bd5e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таможня, россия, абхазия
таможня, россия, абхазия

Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО

20:25 27.10.2023
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2023
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни
Подписаться на
НовостиTelegram
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни.
Автомобиль "TOYOTA CELSIOR" 2005 года выпуска был изъят сотрудниками Ростовской таможни.
Отмечается, что машина была временно ввезена в Россию для личного пользования через МАПП "Адлер" в августе 2022 года.
Владелица, гражданка Абхазии до окончания срока временного ввоза без соблюдения таможенного законодательства передала транспорт иному лицу.
В ее отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.
По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После оформления необходимых документов сотрудники таможни организовали передачу транспортного средства военнослужащим СВО.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0