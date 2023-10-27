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Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО
Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T20:25+0300
2023-10-27T20:25+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни. Автомобиль "TOYOTA CELSIOR" 2005 года выпуска был изъят сотрудниками Ростовской таможни.Владелица, гражданка Абхазии до окончания срока временного ввоза без соблюдения таможенного законодательства передала транспорт иному лицу.В ее отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После оформления необходимых документов сотрудники таможни организовали передачу транспортного средства военнослужащим СВО.
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Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Конфискованный у гражданки Абхазии автомобиль передадут в зону СВО, сообщила пресс-служба Ростовской таможни.
Автомобиль "TOYOTA CELSIOR" 2005 года выпуска был изъят сотрудниками Ростовской таможни.
Отмечается, что машина была временно ввезена в Россию для личного пользования через МАПП "Адлер" в августе 2022 года.
Владелица, гражданка Абхазии до окончания срока временного ввоза без соблюдения таможенного законодательства передала транспорт иному лицу.
В ее отношении было возбуждено дело об административном правонарушении.
По решению суда машину конфисковали и обратили в федеральную собственность. После оформления необходимых документов сотрудники таможни организовали передачу транспортного средства военнослужащим СВО.