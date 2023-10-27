https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/massovoe-zakhoronenie-zhertv-volynskoy-rezni-obnaruzhili-na-ukraine-1048814720.html

Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили на Украине

Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили на Украине

Это первый случай за более чем девять лет обнаружения на Украине останков поляков, жертв украинских националистов. Украинским властям уже направлен запрос на... 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T10:55+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Массовое захоронение жертв Волынской резни обнаружили в Тернопольской области Украины, сообщил министр – член совета министров республики Польша Михал Дворчик.Польские власти долго и безуспешно добивались разрешения на проведение на территории Украины поисков и эксгумаций останков жертв Волынской резни. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН* - УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН* - УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Официальная Варшава расценивает Волынскую резню как геноцид, различные польские исследователи говорят о том, что количество жертв с польской стороны составило от 50 до 100 тысяч человек.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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