https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/narkodilera-iz-sankt-peterburga-zaderzhali-v-abkhazii-1048824552.html

Наркодилера из Санкт-Петербурга задержали в Абхазии

Наркодилера из Санкт-Петербурга задержали в Абхазии

Расследование проводит Следственное подразделение столичного УВД. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T16:08+0300

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга Алексей Алексеев задержан по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. В мессенджере он скидывал локации абоненту под ником "Он", который пересылал их покупателям. Сотрудники МВД обнаружили одну закладку в селе Лыхны и две в Сухуме на улице Чанба.Всего у задержанного было изъято свыше 130 граммов наркотика. По словам задержанного, ему должны были заплатить от 300 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Алексеева на два месяца.

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