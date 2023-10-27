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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/narkodilera-iz-sankt-peterburga-zaderzhali-v-abkhazii-1048824552.html
Наркодилера из Санкт-Петербурга задержали в Абхазии
Наркодилера из Санкт-Петербурга задержали в Абхазии
Расследование проводит Следственное подразделение столичного УВД. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T16:08+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга Алексей Алексеев задержан по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. В мессенджере он скидывал локации абоненту под ником "Он", который пересылал их покупателям. Сотрудники МВД обнаружили одну закладку в селе Лыхны и две в Сухуме на улице Чанба.Всего у задержанного было изъято свыше 130 граммов наркотика. По словам задержанного, ему должны были заплатить от 300 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Алексеева на два месяца.
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мвд абхазии, абхазия, наркотики
мвд абхазии, абхазия, наркотики

Наркодилера из Санкт-Петербурга задержали в Абхазии

16:08 27.10.2023 (обновлено: 16:23 27.10.2023)
© Foto / МВД АбхазииЖитель Санкт-Петербурга Алексей Алексеев
Житель Санкт-Петербурга Алексей Алексеев - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2023
© Foto / МВД Абхазии
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Расследование проводит Следственное подразделение столичного УВД.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Житель Санкт-Петербурга Алексей Алексеев задержан по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

При досмотре у него обнаружили сверток с метадоном, который он собирался распространять, сделав тайные закладки. Задержанный расфасовывал наркотик по сверткам по 1 грамму.

В мессенджере он скидывал локации абоненту под ником "Он", который пересылал их покупателям. Сотрудники МВД обнаружили одну закладку в селе Лыхны и две в Сухуме на улице Чанба.
Всего у задержанного было изъято свыше 130 граммов наркотика. По словам задержанного, ему должны были заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал Алексеева на два месяца.
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