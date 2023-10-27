https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/pervyy-batalon-iz-eks-boytsov-vsu-vlilsya-v-rossiyskoe-podrazdelenie-1048827102.html

Первый батальон из экс-бойцов ВСУ влился в российское подразделение

Первый батальон из экс-бойцов ВСУ влился в российское подразделение

В учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. После присяги батальон отправится на фронт. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T17:00+0300

2023-10-27T17:00+0300

2023-10-27T17:29+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

армия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад", после принятия присяги бойцы отправятся на передовую, рассказал РИА Новости командир подразделения Андрей Тищенко.По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить. Бойцам уже выдали оружие и обмундирование, каждый получил свой автомат.О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в российских войсках, Тищенко сообщал РИА Новости в феврале.

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