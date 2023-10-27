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Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры
Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры
Более 369 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру с начала года, более 550 тысяч – Рицинский национальный реликтовый парк. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T14:10+0300
2023-10-27T14:10+0300
2023-10-27T14:10+0300
в абхазии
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озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
новоафонская пещера
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С 1 января по 21 октября 2023 года объем поступлений от посещений Новоафонской пещеры составил 258,8 миллиона рублей. За этот же период в 2022 году главную достопримечательность Нового Афона посетили 379 025 человек, заплатив за вход 258,6 миллиона рублей. Объем финансовых поступлений от посещений Рицинского парка в 2022 году за этот период составил 385,2 миллиона рублей. Общая сумма поступлений в 2023-м составила 366,2 миллиона рублей.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, инфографика
Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры
Более 369 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру с начала года, более 550 тысяч – Рицинский национальный реликтовый парк.
С 1 января по 21 октября 2023 года объем поступлений от посещений Новоафонской пещеры составил 258,8 миллиона рублей. За этот же период в 2022 году главную достопримечательность Нового Афона посетили 379 025 человек, заплатив за вход 258,6 миллиона рублей.
Объем финансовых поступлений от посещений Рицинского парка в 2022 году за этот период составил 385,2 миллиона рублей. Общая сумма поступлений в 2023-м составила 366,2 миллиона рублей.