https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/poseschaemost-ritsinskogo-parka-i-novoafonskoy-peschery--1048821571.html

Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры

Посещаемость Рицинского парка и Новоафонской пещеры

Более 369 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру с начала года, более 550 тысяч – Рицинский национальный реликтовый парк. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T14:10+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

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С 1 января по 21 октября 2023 года объем поступлений от посещений Новоафонской пещеры составил 258,8 миллиона рублей. За этот же период в 2022 году главную достопримечательность Нового Афона посетили 379 025 человек, заплатив за вход 258,6 миллиона рублей. Объем финансовых поступлений от посещений Рицинского парка в 2022 году за этот период составил 385,2 миллиона рублей. Общая сумма поступлений в 2023-м составила 366,2 миллиона рублей.

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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инфографика, мультимедиа, абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новоафонская пещера, инфографика