https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/raboty-po-vosstanovleniyu-dorogi-v-kulanyrkhua-zavershatsya-do-kontsa-mesyatsa-1048817726.html

Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца

Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца

Восстановительные работы на главной дороге в селе Куланырхуа Гудаутского района начались 12 октября. 27.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

дорога

абхазия

гудаутский район

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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Работы по восстановлению главной дороги в селе Куланырхуа завершатся до конца месяца, сообщил "Апсны.Иахьа" глава Куланырхуа Руслан Гулиа.По словам Гулиа, при помощи братьев Нодара и Гарри Шониа уже уложено два километра асфальта, сделано 80% необходимой работы.

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