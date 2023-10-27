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https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/raboty-po-vosstanovleniyu-dorogi-v-kulanyrkhua-zavershatsya-do-kontsa-mesyatsa-1048817726.html
Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца
Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца
Восстановительные работы на главной дороге в селе Куланырхуа Гудаутского района начались 12 октября. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
дорога
абхазия
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Работы по восстановлению главной дороги в селе Куланырхуа завершатся до конца месяца, сообщил "Апсны.Иахьа" глава Куланырхуа Руслан Гулиа.По словам Гулиа, при помощи братьев Нодара и Гарри Шониа уже уложено два километра асфальта, сделано 80% необходимой работы.
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дорога, абхазия, гудаутский район
дорога, абхазия, гудаутский район

Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца

12:15 27.10.2023 (обновлено: 14:28 27.10.2023)
© Foto / "Апсны.Иахьа"Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца
Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца - Sputnik Абхазия, 1920, 27.10.2023
© Foto / "Апсны.Иахьа"
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Восстановительные работы на главной дороге в селе Куланырхуа Гудаутского района начались 12 октября.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Работы по восстановлению главной дороги в селе Куланырхуа завершатся до конца месяца, сообщил "Апсны.Иахьа" глава Куланырхуа Руслан Гулиа.
Движение транспорта затруднено из-за больших ям и оползней. Руслан Гулиа отметил, что на месте большого оползня был мост, который уже размыт водой, и его тоже нужно будет отремонтировать.
По словам Гулиа, при помощи братьев Нодара и Гарри Шониа уже уложено два километра асфальта, сделано 80% необходимой работы.
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