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Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца
Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца
Восстановительные работы на главной дороге в селе Куланырхуа Гудаутского района начались 12 октября. 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T12:15+0300
2023-10-27T12:15+0300
2023-10-27T14:28+0300
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СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Работы по восстановлению главной дороги в селе Куланырхуа завершатся до конца месяца, сообщил "Апсны.Иахьа" глава Куланырхуа Руслан Гулиа.По словам Гулиа, при помощи братьев Нодара и Гарри Шониа уже уложено два километра асфальта, сделано 80% необходимой работы.
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дорога, абхазия, гудаутский район
дорога, абхазия, гудаутский район
Работы по восстановлению дороги в Куланырхуа завершатся до конца месяца
12:15 27.10.2023 (обновлено: 14:28 27.10.2023)
Восстановительные работы на главной дороге в селе Куланырхуа Гудаутского района начались 12 октября.
СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Работы по восстановлению главной дороги в селе Куланырхуа завершатся до конца месяца, сообщил "Апсны.Иахьа" глава Куланырхуа Руслан Гулиа.
Движение транспорта затруднено из-за больших ям и оползней. Руслан Гулиа отметил, что на месте большого оползня был мост, который уже размыт водой, и его тоже нужно будет отремонтировать.
По словам Гулиа, при помощи братьев Нодара и Гарри Шониа уже уложено два километра асфальта, сделано 80% необходимой работы.