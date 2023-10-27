https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/takie-obstoyatelstva-khalvash-i-tskua-ob-inklyuzivnoy-molodezhnoy-organizatsii-abkhazii-1048804515.html

Такие обстоятельства: Халваш и Цкуа об инклюзивной молодежной организации Абхазии

Такие обстоятельства: Халваш и Цкуа об инклюзивной молодежной организации Абхазии

"Без границ" – так называется Всероссийский инклюзивный молодежный образовательный форум, который не так давно проходил во Владикавказе. На форуме была... 27.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-27T09:35+0300

2023-10-27T09:35+0300

2023-10-27T10:48+0300

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Такие обстоятельства: Халваш и Цкуа об инклюзивной молодежной организации Абхазии Такие обстоятельства: Халваш и Цкуа об инклюзивной молодежной организации Абхазии

"Без границ" – так называется Всероссийский инклюзивный молодежный образовательный форум, который не так давно проходил во Владикавказе. На форуме была представлена и наша республика. Свой проект "Инва-тур", в рамках которого планировалось проводить экскурсии по Абхазии для людей с ограниченными возможностями здоровья, презентовал Анрик Цкуа – участник первой инклюзивной молодежной организации Абхазии. О проекте "Инва-тур", а также о деятельности этой организации в эфире радио Sputnik рассказали руководитель первой инклюзивной молодежной организации Абхазии Рада Халваш и автор проекта Анрик Цкуа.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, люди с ограниченными возможностями, молодежь, подкасты, аудио