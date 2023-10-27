https://sputnik-abkhazia.ru/20231027/takie-obstoyatelstva-tumakova-i-annenkov-ob-uchastii-v-art-plenere-v-abkhazii-1048805461.html
Такие обстоятельства: Тумакова и Анненков об участии в арт-пленэре в Абхазии
Такие обстоятельства: Тумакова и Анненков об участии в арт-пленэре в Абхазии
В Абхазии завершился VIII международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии 2023". Художники почти неделю провели в республике. За это время они успели побывать... 27.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-27T15:27+0300
2023-10-27T15:27+0300
2023-10-27T15:37+0300
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Такие обстоятельства: Тумакова и Анненков об участии в арт-пленэре в Абхазии
Такие обстоятельства: Тумакова и Анненков об участии в арт-пленэре в Абхазии
В Абхазии завершился VIII международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии 2023". Художники почти неделю провели в республике. За это время они успели побывать на озере Рица, в городе Новый Афон, а также посетили крепость Сан-Томмазо в селе Кындыг. В этом году арт-пленэр организован Абхазским государственным университетом при поддержке "Дома Москвы" в Сухуме. В нем участвовали художники из регионов России, а также преподаватели, студенты и выпускники факультета искусств АГУ. По итогам арт-пленэра состоялась отчетная выставка. О своем пребывании в Абхазии, о том, что удалось здесь написать и чем вдохновиться, в эфире радио Sputnik рассказали театральный художник и графический дизайнер Ольга Тумакова и художник, член Союза художников России Анатолий Анненков.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, художники, картины, природа, выставка, подкасты, аудио
абхазия, художники, картины, природа, выставка, подкасты, аудио
В Абхазии завершился VIII международный арт-пленэр "Краски осени Абхазии 2023". Художники почти неделю провели в республике. За это время они успели побывать на озере Рица, в городе Новый Афон, а также посетили крепость Сан-Томмазо в селе Кындыг.
В этом году арт-пленэр организован Абхазским государственным университетом при поддержке "Дома Москвы" в Сухуме. В нем участвовали художники из регионов России, а также преподаватели, студенты и выпускники факультета искусств АГУ. По итогам арт-пленэра состоялась отчетная выставка.
О своем пребывании в Абхазии, о том, что удалось здесь написать и чем вдохновиться, в эфире радио Sputnik
рассказали театральный художник и графический дизайнер Ольга Тумакова и художник, член Союза художников России Анатолий Анненков.
Полная версия беседы в аудиофайле выше
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