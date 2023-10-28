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Ардзинба: Абхазия заинтересована в увеличении товарооборота с Беларусью
Ардзинба: Абхазия заинтересована в увеличении товарооборота с Беларусью
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия заинтересована в увеличении товарооборота с Беларусью, сказал глава МИД Инал Ардзинба в интервью белорусскому телеведущему... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T13:30+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия заинтересована в увеличении товарооборота с Беларусью, сказал глава МИД Инал Ардзинба в интервью белорусскому телеведущему Григорию Азаренку.По его словам, из республики в Минск уже экспортируют вина, лимонады и воду. В республике открыт Торговый дом "Абхазия".В свою очередь Абхазия заинтересована в импорте сельхозтехники, бытовой техники и молочной продукции из Беларуси.У сторон, по словам главы МИД, есть заинтересованность в развитии сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.Абхазская делегация находится в Минске для проведения двусторонних межведомственных консультаций.Министр проинформировал, что в межведомственных консультациях с белорусскими коллегами по отраслевым направлениям с абхазской стороны примут участие министр внутренних дел, министр здравоохранения, и.о. министра культуры, министр по чрезвычайным ситуациям, глава Администрации Сухума, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту.Ардзинба выразил уверенность в том, что сторонам удастся выработать потенциально эффективные и продуктивные планы взаимодействия.
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абхазия, белоруссия, политика, экономика, инал ардзинба
абхазия, белоруссия, политика, экономика, инал ардзинба
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия заинтересована в увеличении товарооборота с Беларусью, сказал глава МИД Инал Ардзинба в интервью белорусскому телеведущему Григорию Азаренку.
По его словам, из республики в Минск уже экспортируют вина, лимонады и воду. В республике открыт Торговый дом "Абхазия".
В свою очередь Абхазия заинтересована в импорте сельхозтехники, бытовой техники и молочной продукции из Беларуси.
Работа ведется и в области инвестиционного сотрудничества, в частности по созданию совместного абхазо-белорусского проекта на территории Восточной Абхазии.
У сторон, по словам главы МИД, есть заинтересованность в развитии сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Абхазская делегация находится в Минске для проведения двусторонних межведомственных консультаций.
"Мы уверены в том, что будут проработаны потенциально эффективные, продуктивные ведомственные планы действий", - сказал Инал Ардзинба.
Министр проинформировал, что в межведомственных консультациях с белорусскими коллегами по отраслевым направлениям с абхазской стороны примут участие министр внутренних дел, министр здравоохранения, и.о. министра культуры, министр по чрезвычайным ситуациям, глава Администрации Сухума, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту.
Ардзинба выразил уверенность в том, что сторонам удастся выработать потенциально эффективные и продуктивные планы взаимодействия.