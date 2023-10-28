https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/bolee-160-sluchaev-koronavirusa-zafiksirovano-v-sukhume-v-oktyabre-1048829480.html
Более 160 случаев коронавируса зафиксировано в Сухуме в октябре
Более 160 случаев коронавируса зафиксировано в Сухуме в октябре
В сентябре в Абхазии было выявлено 152 новых случаях коронавирусной инфекции, один человек скончался. 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T09:50+0300
2023-10-28T09:50+0300
2023-10-28T09:50+0300
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СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В Сухуме к 27 октября зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба.За октябрь, по словам Воуба, в Гудаутский ковидный госпиталь было отправлено всего два пациента, которым нужен был присмотр врачей.В республике фиксируются сезонные вирусные и инфекционные заболевания – коклюш, кишечная инфекция, ОРВИ, ОРЗ, отметила Воуба. По данным Управления здравоохранения Сухума, коклюшом болеют 30 человек, 28 из них дети, скарлатиной 13 детей, один ребенок ветрянкой. 706 человек переносят ОРВИ и ОРЗ, из них 657 дети.По словам специалиста, количество болеющих не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.Тем не менее, Воуба рекомендует ставить прививки от гриппа, которые защищают от сезонных заболеваний. Она рассказала, что от Минздрава столичному Управлению здравоохранения две недели назад было передано 700 прививок, из которых осталось 200 штук.
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абхазия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина
абхазия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина
Более 160 случаев коронавируса зафиксировано в Сухуме в октябре
В сентябре в Абхазии было выявлено 152 новых случаях коронавирусной инфекции, один человек скончался.
СУХУМ, 28 окт – Sputnik. В Сухуме к 27 октября зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба.
По ее словам, 16 из инфицированных дети. Как отметила Воуба, большая часть людей переносит коронавирус в легкой форме, если у них нет хронических заболеваний, которые могут обостриться в период болезни.
За октябрь, по словам Воуба, в Гудаутский ковидный госпиталь было отправлено всего два пациента, которым нужен был присмотр врачей.
В республике фиксируются сезонные вирусные и инфекционные заболевания – коклюш, кишечная инфекция, ОРВИ, ОРЗ, отметила Воуба.
По данным Управления здравоохранения Сухума, коклюшом болеют 30 человек, 28 из них дети, скарлатиной 13 детей, один ребенок ветрянкой. 706 человек переносят ОРВИ и ОРЗ, из них 657 дети.
По словам специалиста, количество болеющих не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.Тем не менее, Воуба рекомендует ставить прививки от гриппа, которые защищают от сезонных заболеваний.
Она рассказала, что от Минздрава столичному Управлению здравоохранения две недели назад было передано 700 прививок, из которых осталось 200 штук.