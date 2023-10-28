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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/chernomorenergo-abkhaziya-vedet-peregovory-s-rossiey-o-peretoke-elektroenergii-1048835783.html
"Черноморэнерго": Абхазия ведет переговоры с Россией о перетоке электроэнергии
"Черноморэнерго": Абхазия ведет переговоры с Россией о перетоке электроэнергии
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия ведет переговоры с Россией о предоставлении перетока электроэнергии, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T19:00+0300
2023-10-28T19:27+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
черноморэнерго
электроэнергия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия ведет переговоры с Россией о предоставлении перетока электроэнергии, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор “Черноморэнерго” Тимур Джинджолия. По его словам, зимой энергосистема республики не сможет функционировать только за счет выработки ИнгурГЭС. Он добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище уже у критического порога — порядка 422. В прошлом году среднемесячный приток составлял порядка 160 кубических метров в секунду, в этом — 50.Ранее Аслан Бжания заявил, что осенью Абхазии придется обращаться к России, чтобы полностью обеспечить страну электроэнергией, поскольку питающая республику ИнгурГЭС не будет способна полностью обеспечивать ее потребности из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
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абхазия, черноморэнерго, электроэнергия

"Черноморэнерго": Абхазия ведет переговоры с Россией о перетоке электроэнергии

19:00 28.10.2023 (обновлено: 19:27 28.10.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Линии электропроводов в городе
Линии электропроводов в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия ведет переговоры с Россией о предоставлении перетока электроэнергии, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор “Черноморэнерго” Тимур Джинджолия.
По его словам, зимой энергосистема республики не сможет функционировать только за счет выработки ИнгурГЭС.
"Я думаю, в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Вопрос введения графика (отключений - прим.) будет зависеть от притока зимнего на ИнгурГЭС и от количества электроэнергии, которое нам предоставит Российская Федерация”, — сказал Джинджолия.
Он добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище уже у критического порога — порядка 422.
В прошлом году среднемесячный приток составлял порядка 160 кубических метров в секунду, в этом — 50.
Ранее Аслан Бжания заявил, что осенью Абхазии придется обращаться к России, чтобы полностью обеспечить страну электроэнергией, поскольку питающая республику ИнгурГЭС не будет способна полностью обеспечивать ее потребности из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
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