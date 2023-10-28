https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/chernomorenergo-abkhaziya-vedet-peregovory-s-rossiey-o-peretoke-elektroenergii-1048835783.html

"Черноморэнерго": Абхазия ведет переговоры с Россией о перетоке электроэнергии

"Черноморэнерго": Абхазия ведет переговоры с Россией о перетоке электроэнергии

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия ведет переговоры с Россией о предоставлении перетока электроэнергии, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор... 28.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-28T19:00+0300

2023-10-28T19:00+0300

2023-10-28T19:27+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

черноморэнерго

электроэнергия

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Абхазия ведет переговоры с Россией о предоставлении перетока электроэнергии, сообщил в эфире радио Sputnik гендиректор “Черноморэнерго” Тимур Джинджолия. По его словам, зимой энергосистема республики не сможет функционировать только за счет выработки ИнгурГЭС. Он добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище уже у критического порога — порядка 422. В прошлом году среднемесячный приток составлял порядка 160 кубических метров в секунду, в этом — 50.Ранее Аслан Бжания заявил, что осенью Абхазии придется обращаться к России, чтобы полностью обеспечить страну электроэнергией, поскольку питающая республику ИнгурГЭС не будет способна полностью обеспечивать ее потребности из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.

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