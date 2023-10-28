https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/fursov-o-krakhe-kapitalizma-nas-zhdut-trudnye-turbulentnye-vremena-1048814594.html
Фурсов о крахе капитализма: нас ждут трудные, турбулентные времена
Фурсов о крахе капитализма: нас ждут трудные, турбулентные времена
Крушение среднего слоя ― это только начало из того, что приготовили миру ультраглобалисты, в их планах – уничтожение государств, частной собственности и... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T18:05+0300
2023-10-28T18:05+0300
2023-10-28T18:05+0300
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Фурсов о крахе капитализма: нас ждут трудные, турбулентные времена
Фурсов о крахе капитализма: нас ждут трудные, турбулентные времена
Главное в планах ультраглобалистов ― это уничтожение института национального государства. Править будут транснациональные корпорации, цифровые платформы и банки, рассуждает эксперт."Если мы посмотрим, что пишет Шваб, там все очень откровенно – это уничтожение государства, уничтожение частной собственности, по сути, уничтожение половых различий, гендерных различий… Это не конспирология, это логика развития капитализма, который достиг своих пределов и где господствующие группы, чтобы выжить, переходят от освоения вещественных факторов к духовным", ― говорит Фурсов.По словам ученого, стратегия ультраглобалистов заключается в "трех Д". Это, во-первых, деиндустриализация. Во-вторых, депопуляция, потому что не нужно столько народу, причем депопуляция может быть как жесткой ― сокращение населения в виде войны, а может быть мягкой, когда людей запирают в умном городе, чтобы в пределах 15 минут все было доступно, а дальше не выпускают. И, в-третьих, дерационализация – это разрушение образования. И вся эта программа сейчас совершенно отчетливо реализуется, говорит Фурсов.Это не значит, что у ультраглобалистов получится реализовать свой далеко идущий план, считает историк. На самом деле это трудно реализуемо, но нас ждут трудные, турбулентные времена, считает Фурсов."Есть два подхода к таким временам. Китайский подход или китайское проклятие ― чтобы ты жил во время перемен. Русский подход или тютчевский ― блажен, кто посетил сей мир в минуты роковые. Мне нравится третий подход – Гэндальфа из "Властелина колец" ― мы не вольны выбирать то время, в которое живем, но мы вольны решать, что делать с этим временем", ― говорит Фурсов.
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подкасты, демография, в мире, аудио
подкасты, демография, в мире, аудио
Фурсов о крахе капитализма: нас ждут трудные, турбулентные времена
Крушение среднего слоя ― это только начало из того, что приготовили миру ультраглобалисты, в их планах – уничтожение государств, частной собственности и гендерных различий, считает российский эксперт, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
Главное в планах ультраглобалистов ― это уничтожение института национального государства. Править будут транснациональные корпорации, цифровые платформы и банки, рассуждает эксперт.
"Если мы посмотрим, что пишет Шваб, там все очень откровенно – это уничтожение государства, уничтожение частной собственности, по сути, уничтожение половых различий, гендерных различий… Это не конспирология, это логика развития капитализма, который достиг своих пределов и где господствующие группы, чтобы выжить, переходят от освоения вещественных факторов к духовным", ― говорит Фурсов.
По словам ученого, стратегия ультраглобалистов заключается в "трех Д". Это, во-первых, деиндустриализация. Во-вторых, депопуляция, потому что не нужно столько народу, причем депопуляция может быть как жесткой ― сокращение населения в виде войны, а может быть мягкой, когда людей запирают в умном городе, чтобы в пределах 15 минут все было доступно, а дальше не выпускают. И, в-третьих, дерационализация – это разрушение образования. И вся эта программа сейчас совершенно отчетливо реализуется, говорит Фурсов.
"Та схватка, которая идет сейчас в мире, если переводить ее на язык классовой борьбы, то это схватка 1 миллиона верхов и 12-15 миллионов среднего слоя, который они утюжат. Вот сейчас они утюжат западно-европейский средний слой, и стратегия эта совершенно понятна", ―рассуждает эксперт.
Это не значит, что у ультраглобалистов получится реализовать свой далеко идущий план, считает историк. На самом деле это трудно реализуемо, но нас ждут трудные, турбулентные времена, считает Фурсов.
"Есть два подхода к таким временам. Китайский подход или китайское проклятие ― чтобы ты жил во время перемен. Русский подход или тютчевский ― блажен, кто посетил сей мир в минуты роковые. Мне нравится третий подход – Гэндальфа из "Властелина колец" ― мы не вольны выбирать то время, в которое живем, но мы вольны решать, что делать с этим временем", ― говорит Фурсов.