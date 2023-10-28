https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/glava-minoborony-izrailya-zayavil-o-nachale-novoy-fazy-voennykh-deystviy-1048833857.html

Глава минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий

Глава минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий

Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора... 28.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, пишет газета Haaretz.Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в последние дни военные проводили наземные маневры на территории сектора Газа, но с вечера 27 октября эти операции расширились и в основном затрагивают север анклава.

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