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Глава минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий
Глава минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий
Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, пишет газета Haaretz.Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в последние дни военные проводили наземные маневры на территории сектора Газа, но с вечера 27 октября эти операции расширились и в основном затрагивают север анклава.
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палестина, израиль, политика, в мире
Глава минобороны Израиля заявил о начале новой фазы военных действий
16:15 28.10.2023 (обновлено: 17:06 28.10.2023)
Новый виток палестино-израильского конфликта начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий в секторе Газа, пишет газета Haaretz.
"Мы перешли к новой фазе войны, военные действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов!" — приводит издание слова министра.
Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в последние дни военные проводили наземные маневры на территории сектора Газа, но с вечера 27 октября эти операции расширились и в основном затрагивают север анклава.