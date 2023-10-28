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Итоги турсезона и ожидания от урожая: интервью главы Сухумского района
Итоги турсезона и ожидания от урожая: интервью главы Сухумского района
Об итогах курортного сезона, планах на урожай цитрусовых и инфраструктурных вопросах рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации Сухумского района... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T10:45+0300
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По словам главы администрации, в 2023 году турпоток в районе оказался меньше, чем в 2022 году. Всего, по его информации, в районе десять объектов размещения и 250 койко-мест. Читанава считает, что при реализации запланированных крупных проектов и строительстве больших объектов в районе, только с земельного налога можно будет собрать порядка десяти процентов доходной части местного бюджета.В интервью Sputnik Читанава рассказал об инфраструктурных проектах в районе. Он отметил, что в сентябре в селе Дзыгута был построен и введен в эксплуатацию новый водонасос, который обеспечивает бесперебойным водоснабжением села Дзыгута, Баслата и Келасур, в которых проживают практически 3400 человек.По словам Читанава, показатели сбора урожая в 2023 году меньше, чем в 2022-м, однако точные цифры по цитрусовым можно будет привести только к началу декабря.Глава администрации рассказал, что в 2024 году бюджет района должен составить 253,8 миллиона рублей. Он отметил, что руководству пришлось сократить статьи расходной части, так как большая нагрузка будет ложиться на обслуживание местного ЖКХ.
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Итоги турсезона и ожидания от урожая: интервью главы Сухумского района
Об итогах курортного сезона, планах на урожай цитрусовых и инфраструктурных вопросах рассказал в интервью радио Sputnik глава администрации Сухумского района Алхас Читанава.
По словам главы администрации, в 2023 году турпоток в районе оказался меньше, чем в 2022 году. Всего, по его информации, в районе десять объектов размещения и 250 койко-мест. Читанава считает, что при реализации запланированных крупных проектов и строительстве больших объектов в районе, только с земельного налога можно будет собрать порядка десяти процентов доходной части местного бюджета.
В интервью Sputnik Читанава рассказал об инфраструктурных проектах в районе. Он отметил, что в сентябре в селе Дзыгута был построен и введен в эксплуатацию новый водонасос, который обеспечивает бесперебойным водоснабжением села Дзыгута, Баслата и Келасур, в которых проживают практически 3400 человек.
По словам Читанава, показатели сбора урожая в 2023 году меньше, чем в 2022-м, однако точные цифры по цитрусовым можно будет привести только к началу декабря.
Глава администрации рассказал, что в 2024 году бюджет района должен составить 253,8 миллиона рублей. Он отметил, что руководству пришлось сократить статьи расходной части, так как большая нагрузка будет ложиться на обслуживание местного ЖКХ.