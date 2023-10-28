https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/spiker-narrativ-dzhingl--i-drugie-slova-o-podkastakh-1048814248.html
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами. 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T11:40+0300
2023-10-28T11:40+0300
2023-10-28T11:40+0300
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Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, русский язык, аудио
подкасты риа, русский язык, аудио
Спикер, нарратив, джингл — и другие слова о подкастах
Раскрываем секреты подкастерской "кухни" и разбираемся с терминами.
Подкастам РИА Новости в октябре 2023 года исполнилось пять лет. Все это время мы в редакции говорим на языке, который немного отличается от литературного. "Придавите слова спикера, поправьте нарратив и заги с лидом покрутите" — журналисту в этой фразе понятно все, а вот слушателю — вряд ли.