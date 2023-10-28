https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/ukrainskiy-bespilotnik-vrezalsya-v-sklad-yadernykh-otkhodov-na-kurskoy-aes-1048832500.html

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

Вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. 28.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-28T15:20+0300

2023-10-28T15:20+0300

2023-10-28T15:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

курская аэс-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/17/1042200275_0:75:3377:1975_1920x0_80_0_0_f10bc8c4ef65b35d17463a4e127a4749.jpg

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Один из украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов, два другие упали на комплекс административных зданий станции, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, курская аэс-2