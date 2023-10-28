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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/ukrainskiy-bespilotnik-vrezalsya-v-sklad-yadernykh-otkhodov-na-kurskoy-aes-1048832500.html
Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
Вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T15:20+0300
2023-10-28T15:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Один из украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов, два другие упали на комплекс административных зданий станции, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.
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россия, украина, курская аэс-2

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС

15:20 28.10.2023 (обновлено: 15:23 28.10.2023)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваАвтомобиль полиции на дороге Москвы.
Автомобиль полиции на дороге Москвы. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Один из украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов, два другие упали на комплекс административных зданий станции, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами.
МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.
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