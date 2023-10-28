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Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
Вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T15:20+0300
2023-10-28T15:20+0300
2023-10-28T15:23+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Один из украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов, два другие упали на комплекс административных зданий станции, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.
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россия, украина, курская аэс-2
россия, украина, курская аэс-2
Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов на Курской АЭС
15:20 28.10.2023 (обновлено: 15:23 28.10.2023)
Вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами.
СУХУМ, 28 окт - Sputnik
. Один из украинских беспилотников, атаковавших Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов, два другие упали на комплекс административных зданий станции, говорится в комментарии
официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами.
МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям.