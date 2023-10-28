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https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/vyacheslav-ayba-muzykant-i-voin-1048833102.html
Вячеслав Айба: музыкант и воин
Вячеслав Айба: музыкант и воин
28 октября исполнилось бы 75 лет заслуженному деятелю искусств Республики Абхазия, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени, яркому представителю абхазской... 28.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-28T14:25+0300
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SputnikУчеба и годы в капеллеОдин из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба закончил Отхарскую среднюю школу, Сухумское музыкальное училище, Тбилисскую государственную консерваторию на факультете хорового дирижирования. Вячеслав Айба внес особый вклад в популяризацию абхазской профессиональной музыки. В годы, когда он руководил капеллой, в ее репертуар входили хоровые произведения Раждена Гумба, Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Тото Аджапуа, произведения мировой классики - части "Реквиема" Моцарта, произведения немецких композиторов Генриха Шютце и Ханса Хасслера.Управляя симфоническим оркестромНе менее значительный вклад Вячеслав Максимович внес в историю Государственного симфонического оркестра Абхазии. Именно в те времена, когда он дирижировал этим оркестром, зародилась традиция вечеров симфонической музыки.После начала Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Айба был одним из тех, кто, не задумываясь, встал на защиту своей родины.Он прошел всю войну и в 1994 году был награжден медалью "За отвагу".После трагических событий Отечественной войны народа Абхазии судьба симфонического оркестра оказалась печальной. Большая часть музыкантов, оркестрантов покинули страну в связи с военными действиями, практически весь инструментарий, нотные архивы были разграблены, уничтожены, сожжены, и после войны встал вопрос о том, чтобы сохранить коллектив хотя бы в виде камерного оркестра.В 1998 году симфонический оркестр был преобразован в Государственный камерный оркестр Абхазии, а Вячеслав Айба стал его художественным руководителем и дирижером. Музыкант, заслуженный артист Абхазии, ныне директор детской школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов был одним из тех, кто помнит сложное послевоенное время, когда репетиции камерного оркестра проходили в помещении сухумской кирхи. Окончив институт в Нальчике и вернувшись в родной Сухум, Михаил Алхазов очень обрадовался, когда узнал, что дирижером камерного оркестра был Вячеслав Айба, человек который знал его с детства. До войны они жили в одном доме, одном подъезде. Алхазова сразу же посадили в оркестр одним из двух альтистов. Работу под руководством Айба он вспоминает с теплотой:По словам его сына Саида, он не успел претворить в жизнь свою последнюю профессиональную задумку."У отца была подготовлена концертная программа на 15-16 марта 2015 года в память о погибших во время Мартовского наступления, — поделился Саид Айба. — Концерт должен был бы состоять из произведений симфонической и хоровой музыки. Завершалась бы программа Fortuna Imperatrix Mundi – прологом из сценической кантаты Карла Орфа "Кармина Бураны".Вячеслав Максимович Айба ушел из жизни 4 декабря 2014 года в возрасте 66 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180401/poslednyaya-simfoniya-abxazskogo-orkestra-1023552902.html
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культура, абхазия, музыка
культура, абхазия, музыка

Вячеслав Айба: музыкант и воин

14:25 28.10.2023 (обновлено: 17:50 28.10.2023)
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава АйбаГосударственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба. - Sputnik Абхазия, 1920, 28.10.2023
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
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28 октября исполнилось бы 75 лет заслуженному деятелю искусств Республики Абхазия, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени, яркому представителю абхазской дирижерской школы Вячеславу Айба.
Sputnik

Учеба и годы в капелле

Один из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба закончил Отхарскую среднюю школу, Сухумское музыкальное училище, Тбилисскую государственную консерваторию на факультете хорового дирижирования.
В 1976 году Вячеслав Айба был призван в ряды Советской армии, проходил военную службу в Лейпциге. Окончив службу, Айба вернулся на родину, был назначен дирижером Государственной хоровой капеллы, а также начал проходить курсы "оперно-симфонического дирижера" у народного артиста СССР, профессора Одиссея Димитриади. Затем Айба проходил ассистентуру-стажировку в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета (ныне Мариинский театр), художественным руководителем которого тогда был Юрий Темирканов.
Вячеслав Айба внес особый вклад в популяризацию абхазской профессиональной музыки. В годы, когда он руководил капеллой, в ее репертуар входили хоровые произведения Раждена Гумба, Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Тото Аджапуа, произведения мировой классики - части "Реквиема" Моцарта, произведения немецких композиторов Генриха Шютце и Ханса Хасслера.

Управляя симфоническим оркестром

Не менее значительный вклад Вячеслав Максимович внес в историю Государственного симфонического оркестра Абхазии. Именно в те времена, когда он дирижировал этим оркестром, зародилась традиция вечеров симфонической музыки.
Симфонический оркестр. Руководитель К.В. Ковач - Sputnik Абхазия, 1920, 01.04.2018
В Абхазии
"Последняя симфония" абхазского оркестра
1 апреля 2018, 19:15
После начала Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Айба был одним из тех, кто, не задумываясь, встал на защиту своей родины.
Он прошел всю войну и в 1994 году был награжден медалью "За отвагу".
После трагических событий Отечественной войны народа Абхазии судьба симфонического оркестра оказалась печальной. Большая часть музыкантов, оркестрантов покинули страну в связи с военными действиями, практически весь инструментарий, нотные архивы были разграблены, уничтожены, сожжены, и после войны встал вопрос о том, чтобы сохранить коллектив хотя бы в виде камерного оркестра.
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба

Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра.

Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба

Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра.

© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава АйбаГосударственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, кавалер ордена Ахьдз-Апша III степени, один из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба. - Sputnik Абхазия
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава АйбаВырезка из газеты о гастролях Государственной хоровой капеллы во главе с дирижером Вячеславом Айба в Ташкенте.
Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, кавалер ордена Ахьдз-Апша III степени, один из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба. - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Вырезка из газеты о гастролях Государственной хоровой капеллы во главе с дирижером Вячеславом Айба в Ташкенте.
1/3
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба

Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра.

2/3
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
3/3
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Вырезка из газеты о гастролях Государственной хоровой капеллы во главе с дирижером Вячеславом Айба в Ташкенте.
В 1998 году симфонический оркестр был преобразован в Государственный камерный оркестр Абхазии, а Вячеслав Айба стал его художественным руководителем и дирижером.
Музыкант, заслуженный артист Абхазии, ныне директор детской школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов был одним из тех, кто помнит сложное послевоенное время, когда репетиции камерного оркестра проходили в помещении сухумской кирхи. Окончив институт в Нальчике и вернувшись в родной Сухум, Михаил Алхазов очень обрадовался, когда узнал, что дирижером камерного оркестра был Вячеслав Айба, человек который знал его с детства. До войны они жили в одном доме, одном подъезде. Алхазова сразу же посадили в оркестр одним из двух альтистов. Работу под руководством Айба он вспоминает с теплотой:
"Это был очень мягкий, дружелюбный человек, который переживал за свой коллектив, пытался всем помогать, как-то поддержать, собрать тех немногих, кто на тот момент оставался здесь. Тогда у нас были большей частью работники довоенного оркестра пенсионного возраста, молодые ребята тоже были, но совсем немного. А репетировали мы в старой кирхе, ремонта там не было, условия никакие. Но он очень старался, чтобы коллектив был чем-то занят, старался находить нам площадки для выступления, которых на тот момент было очень мало, а также возможность дополнительного заработка для музыкантов".
По словам его сына Саида, он не успел претворить в жизнь свою последнюю профессиональную задумку.
"У отца была подготовлена концертная программа на 15-16 марта 2015 года в память о погибших во время Мартовского наступления, — поделился Саид Айба. — Концерт должен был бы состоять из произведений симфонической и хоровой музыки. Завершалась бы программа Fortuna Imperatrix Mundi – прологом из сценической кантаты Карла Орфа "Кармина Бураны".
Вячеслав Максимович Айба ушел из жизни 4 декабря 2014 года в возрасте 66 лет.
© Foto / из личного архива семьи Айба Дирижер Вячеслав Айба с семьей.
Дирижер Вячеслав Айба с семьей. - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба с семьей.
© Foto / из личного архива семьи АйбаДирижер Вячеслав Айба.
Дирижер Вячеслав Айба. - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба.
1/2
© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба с семьей.
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© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба.
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