Вячеслав Айба: музыкант и воин
14:25 28.10.2023 (обновлено: 17:50 28.10.2023)
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава АйбаГосударственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
28 октября исполнилось бы 75 лет заслуженному деятелю искусств Республики Абхазия, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени, яркому представителю абхазской дирижерской школы Вячеславу Айба.
Sputnik
Учеба и годы в капелле
Один из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба закончил Отхарскую среднюю школу, Сухумское музыкальное училище, Тбилисскую государственную консерваторию на факультете хорового дирижирования.
В 1976 году Вячеслав Айба был призван в ряды Советской армии, проходил военную службу в Лейпциге. Окончив службу, Айба вернулся на родину, был назначен дирижером Государственной хоровой капеллы, а также начал проходить курсы "оперно-симфонического дирижера" у народного артиста СССР, профессора Одиссея Димитриади. Затем Айба проходил ассистентуру-стажировку в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета (ныне Мариинский театр), художественным руководителем которого тогда был Юрий Темирканов.
Вячеслав Айба внес особый вклад в популяризацию абхазской профессиональной музыки. В годы, когда он руководил капеллой, в ее репертуар входили хоровые произведения Раждена Гумба, Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Тото Аджапуа, произведения мировой классики - части "Реквиема" Моцарта, произведения немецких композиторов Генриха Шютце и Ханса Хасслера.
Управляя симфоническим оркестром
Не менее значительный вклад Вячеслав Максимович внес в историю Государственного симфонического оркестра Абхазии. Именно в те времена, когда он дирижировал этим оркестром, зародилась традиция вечеров симфонической музыки.
1 апреля 2018, 19:15
После начала Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Айба был одним из тех, кто, не задумываясь, встал на защиту своей родины.
Он прошел всю войну и в 1994 году был награжден медалью "За отвагу".
После трагических событий Отечественной войны народа Абхазии судьба симфонического оркестра оказалась печальной. Большая часть музыкантов, оркестрантов покинули страну в связи с военными действиями, практически весь инструментарий, нотные архивы были разграблены, уничтожены, сожжены, и после войны встал вопрос о том, чтобы сохранить коллектив хотя бы в виде камерного оркестра.
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра.
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра.
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава АйбаГосударственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава АйбаВырезка из газеты о гастролях Государственной хоровой капеллы во главе с дирижером Вячеславом Айба в Ташкенте.
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Вырезка из газеты о гастролях Государственной хоровой капеллы во главе с дирижером Вячеславом Айба в Ташкенте.
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба у Драмтеатра.
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Государственная хоровая капелла и главный дирижер Вячеслав Айба.
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© Foto / Предоставлено семьей Вячеслава Айба
Вырезка из газеты о гастролях Государственной хоровой капеллы во главе с дирижером Вячеславом Айба в Ташкенте.
В 1998 году симфонический оркестр был преобразован в Государственный камерный оркестр Абхазии, а Вячеслав Айба стал его художественным руководителем и дирижером.
Музыкант, заслуженный артист Абхазии, ныне директор детской школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов был одним из тех, кто помнит сложное послевоенное время, когда репетиции камерного оркестра проходили в помещении сухумской кирхи. Окончив институт в Нальчике и вернувшись в родной Сухум, Михаил Алхазов очень обрадовался, когда узнал, что дирижером камерного оркестра был Вячеслав Айба, человек который знал его с детства. До войны они жили в одном доме, одном подъезде. Алхазова сразу же посадили в оркестр одним из двух альтистов. Работу под руководством Айба он вспоминает с теплотой:
"Это был очень мягкий, дружелюбный человек, который переживал за свой коллектив, пытался всем помогать, как-то поддержать, собрать тех немногих, кто на тот момент оставался здесь. Тогда у нас были большей частью работники довоенного оркестра пенсионного возраста, молодые ребята тоже были, но совсем немного. А репетировали мы в старой кирхе, ремонта там не было, условия никакие. Но он очень старался, чтобы коллектив был чем-то занят, старался находить нам площадки для выступления, которых на тот момент было очень мало, а также возможность дополнительного заработка для музыкантов".
По словам его сына Саида, он не успел претворить в жизнь свою последнюю профессиональную задумку.
"У отца была подготовлена концертная программа на 15-16 марта 2015 года в память о погибших во время Мартовского наступления, — поделился Саид Айба. — Концерт должен был бы состоять из произведений симфонической и хоровой музыки. Завершалась бы программа Fortuna Imperatrix Mundi – прологом из сценической кантаты Карла Орфа "Кармина Бураны".
Вячеслав Максимович Айба ушел из жизни 4 декабря 2014 года в возрасте 66 лет.
© Foto / из личного архива семьи Айба Дирижер Вячеслав Айба с семьей.
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© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба с семьей.
© Foto / из личного архива семьи АйбаДирижер Вячеслав Айба.
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© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба.
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© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба с семьей.
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© Foto / из личного архива семьи Айба
Дирижер Вячеслав Айба.