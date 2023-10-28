https://sputnik-abkhazia.ru/20231028/vyacheslav-ayba-muzykant-i-voin-1048833102.html

Вячеслав Айба: музыкант и воин

Вячеслав Айба: музыкант и воин

28 октября исполнилось бы 75 лет заслуженному деятелю искусств Республики Абхазия, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" III степени, яркому представителю абхазской... 28.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-28T14:25+0300

2023-10-28T14:25+0300

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SputnikУчеба и годы в капеллеОдин из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба закончил Отхарскую среднюю школу, Сухумское музыкальное училище, Тбилисскую государственную консерваторию на факультете хорового дирижирования. Вячеслав Айба внес особый вклад в популяризацию абхазской профессиональной музыки. В годы, когда он руководил капеллой, в ее репертуар входили хоровые произведения Раждена Гумба, Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Тото Аджапуа, произведения мировой классики - части "Реквиема" Моцарта, произведения немецких композиторов Генриха Шютце и Ханса Хасслера.Управляя симфоническим оркестромНе менее значительный вклад Вячеслав Максимович внес в историю Государственного симфонического оркестра Абхазии. Именно в те времена, когда он дирижировал этим оркестром, зародилась традиция вечеров симфонической музыки.После начала Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Айба был одним из тех, кто, не задумываясь, встал на защиту своей родины.Он прошел всю войну и в 1994 году был награжден медалью "За отвагу".После трагических событий Отечественной войны народа Абхазии судьба симфонического оркестра оказалась печальной. Большая часть музыкантов, оркестрантов покинули страну в связи с военными действиями, практически весь инструментарий, нотные архивы были разграблены, уничтожены, сожжены, и после войны встал вопрос о том, чтобы сохранить коллектив хотя бы в виде камерного оркестра.В 1998 году симфонический оркестр был преобразован в Государственный камерный оркестр Абхазии, а Вячеслав Айба стал его художественным руководителем и дирижером. Музыкант, заслуженный артист Абхазии, ныне директор детской школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов был одним из тех, кто помнит сложное послевоенное время, когда репетиции камерного оркестра проходили в помещении сухумской кирхи. Окончив институт в Нальчике и вернувшись в родной Сухум, Михаил Алхазов очень обрадовался, когда узнал, что дирижером камерного оркестра был Вячеслав Айба, человек который знал его с детства. До войны они жили в одном доме, одном подъезде. Алхазова сразу же посадили в оркестр одним из двух альтистов. Работу под руководством Айба он вспоминает с теплотой:По словам его сына Саида, он не успел претворить в жизнь свою последнюю профессиональную задумку."У отца была подготовлена концертная программа на 15-16 марта 2015 года в память о погибших во время Мартовского наступления, — поделился Саид Айба. — Концерт должен был бы состоять из произведений симфонической и хоровой музыки. Завершалась бы программа Fortuna Imperatrix Mundi – прологом из сценической кантаты Карла Орфа "Кармина Бураны".Вячеслав Максимович Айба ушел из жизни 4 декабря 2014 года в возрасте 66 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180401/poslednyaya-simfoniya-abxazskogo-orkestra-1023552902.html

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