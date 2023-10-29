https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/anpilogov-rasskazal-o-minusakh-rezolyutsii-ssha-po-blizhnemu-vostoku-1048813864.html
Анпилогов рассказал о минусах резолюции США по Ближнему Востоку
Анпилогов рассказал о минусах резолюции США по Ближнему Востоку
Политолог Алексей Анпилогов эфире радио Sputnik отметил, что в американской резолюции по Ближнему Востоку не было ни требований безопасности огня, ни глубинных... 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T19:09+0300
2023-10-29T19:09+0300
2023-10-29T19:09+0300
радио
подкасты
в мире
россия
китай
сша
оон
арабо-израильский конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1b/1048813696_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_1d0cf2cf45ef461e5938fa4610bf1440.jpg
Анпилогов назвал минусы резолюции США по Ближнему Востоку
Анпилогов назвал минусы резолюции США по Ближнему Востоку
Представители России и Китая в Совете безопасности ООН наложили вето на предложенную США резолюцию по израильско-палестинскому конфликту.По словам политолога Алексея Анпилогова, в американской резолюции по Ближнему Востоку не было ни требований безопасности огня, ни глубинных моментов конфликта."Американская резолюция включала два ключевых момента: очень абстрактный призыв остановить насилие в секторе Газа и обеспечение доступа для гуманитарной помощи в Палестинскую автономию. Никакие глубинные основополагающие моменты этого конфликта в ней не упоминались, не было требования о прекращении огня", – сказал он в эфире радио Sputnik.По мнению Анпилогова, в Вашингтоне считают, что нападения ХАМАС 7 октября дают Израилю карт-бланш на осуществление наземной операции. Такой ход событий, считает он, может привести к геноциду палестинского населения.
россия
китай
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1b/1048813696_0:0:722:541_1920x0_80_0_0_9d419184f13d10514769500311f7a4e2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, в мире, россия, китай, сша, оон, арабо-израильский конфликт, аудио
подкасты, в мире, россия, китай, сша, оон, арабо-израильский конфликт, аудио
Анпилогов рассказал о минусах резолюции США по Ближнему Востоку
Политолог Алексей Анпилогов эфире радио Sputnik отметил, что в американской резолюции по Ближнему Востоку не было ни требований безопасности огня, ни глубинных моментов конфликта.
Представители России и Китая в Совете безопасности ООН наложили вето на предложенную США резолюцию по израильско-палестинскому конфликту.
По словам политолога Алексея Анпилогова, в американской резолюции по Ближнему Востоку не было ни требований безопасности огня, ни глубинных моментов конфликта.
"Американская резолюция включала два ключевых момента: очень абстрактный призыв остановить насилие в секторе Газа и обеспечение доступа для гуманитарной помощи в Палестинскую автономию. Никакие глубинные основополагающие моменты этого конфликта в ней не упоминались, не было требования о прекращении огня", – сказал он в эфире радио Sputnik.
По мнению Анпилогова, в Вашингтоне считают, что нападения ХАМАС 7 октября дают Израилю карт-бланш на осуществление наземной операции. Такой ход событий, считает он, может привести к геноциду палестинского населения.