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Анпилогов рассказал о минусах резолюции США по Ближнему Востоку

Анпилогов рассказал о минусах резолюции США по Ближнему Востоку

Политолог Алексей Анпилогов эфире радио Sputnik отметил, что в американской резолюции по Ближнему Востоку не было ни требований безопасности огня, ни глубинных... 29.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-29T19:09+0300

2023-10-29T19:09+0300

2023-10-29T19:09+0300

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Анпилогов назвал минусы резолюции США по Ближнему Востоку Анпилогов назвал минусы резолюции США по Ближнему Востоку

Представители России и Китая в Совете безопасности ООН наложили вето на предложенную США резолюцию по израильско-палестинскому конфликту.По словам политолога Алексея Анпилогова, в американской резолюции по Ближнему Востоку не было ни требований безопасности огня, ни глубинных моментов конфликта."Американская резолюция включала два ключевых момента: очень абстрактный призыв остановить насилие в секторе Газа и обеспечение доступа для гуманитарной помощи в Палестинскую автономию. Никакие глубинные основополагающие моменты этого конфликта в ней не упоминались, не было требования о прекращении огня", – сказал он в эфире радио Sputnik.По мнению Анпилогова, в Вашингтоне считают, что нападения ХАМАС 7 октября дают Израилю карт-бланш на осуществление наземной операции. Такой ход событий, считает он, может привести к геноциду палестинского населения.

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