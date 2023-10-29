https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/obstrelyana-bolnitsa-v-gaze-v-kotoroy-nakhodilis-12-tysyach-chelovek-1048841620.html
Обстреляна больница в Газе, в которой находились 12 тысяч человек
Обстреляна больница в Газе, в которой находились 12 тысяч человек
Объявив о начале операции "Железные мечи", израильская армия начала обстреливать объекты в секторе Газа, в которых могли скрываться бойцы ХАМАС. В том числе... 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T18:26+0300
2023-10-29T18:26+0300
2023-10-29T18:26+0300
израиль
сектор газа
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новости
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа, в которой укрывались около 12 тысяч мирных жителей, подверглась обстрелу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Hadath.МВД Палестины обвинило в обстреле израильскую армию. Также ранее в воскресенье палестинский Красный полумесяц сообщил о том, что израильская армия потребовала от руководства больницы эвакуировать людей из здания, так как ЦАХАЛ намеревался нанести удары по зданию. В организации пояснили, что эвакуация пациентов, многие из которых, в том числе, младенцы, подключены к аппаратам жизнеобеспечения, невозможна. "Больница "Аль-Кудс" находится в ведении PRCS, входящей в состав Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, и вместе с другими медицинскими миссиями и учреждениями находится под защитой международного гуманитарного права", - говорилось в релизе Красного полумесяца.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
израиль, сектор газа, палестина, новости
израиль, сектор газа, палестина, новости
Обстреляна больница в Газе, в которой находились 12 тысяч человек
Объявив о начале операции "Железные мечи", израильская армия начала обстреливать объекты в секторе Газа, в которых могли скрываться бойцы ХАМАС. В том числе, удары наносились и по гражданской инфраструктуре.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik.
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа, в которой укрывались около 12 тысяч мирных жителей, подверглась обстрелу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Al-Hadath.
"Обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа", — говорится в сообщении.
МВД Палестины обвинило в обстреле израильскую армию.
Также ранее в воскресенье палестинский Красный полумесяц сообщил о том, что израильская армия потребовала от руководства больницы эвакуировать людей из здания, так как ЦАХАЛ намеревался нанести удары по зданию.
В организации пояснили, что эвакуация пациентов, многие из которых, в том числе, младенцы, подключены к аппаратам жизнеобеспечения, невозможна.
"Больница "Аль-Кудс" находится в ведении PRCS, входящей в состав Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, и вместе с другими медицинскими миссиями и учреждениями находится под защитой международного гуманитарного права", - говорилось в релизе Красного полумесяца.