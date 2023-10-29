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С острова в Гудауту: как пара из России обрела дом в Абхазии

С острова в Гудауту: как пара из России обрела дом в Абхазии

Для супружеской пары из России, Дмитрия Саленко и Елены Назаровой, Абхазия стала домом девять лет назад. 29.10.2023, Sputnik Абхазия

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В республику Саленко и Назарова переехали из Карелии. Вместе с другом семьи, местным священником, они купили небольшой земельный участок в поселке Тасракуа Гудаутского района и построили там дом. Россияне искали комфортное и спокойное место для жизни на пенсии. В 2014 году они окончательно переехали в Гудауту и ничуть об этом не жалеют. Биологи по образованию, Дмитрий и Елена занимаются не только обустройством своего дома, но также выращивают фрукты и ягоды, увлекаются ландшафтным дизайном. Больше всего они рады тому, что у них хорошие соседи, с которыми пара быстро сдружилась. Дмитрий с детства увлекается изготовлением ножей. В новом доме у него есть своя мастерская, где он в свободное время трудится на станках, используя железо и дерево. Его супруга Елена ко всему прочему – профессиональный художник. За годы в Абхазии она написала около ста картин. Чаще всего она рисует натюрморты, животных и живописные места Абхазии.

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