https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/bastrykin-postavil-na-kontrol-rassledovanie-dela-o-besporyadkakh-v-aeroportu-makhachkaly-1048845783.html

Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Вечером в воскресенье, 29 октября, толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после приземления рейса компании Red Wings из... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T10:44+0300

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. "Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", – говорится в сообщении.Сообщается, что призывы выйти на протестные акции в районе аэропорта "Уйташ" были опубликованы в социальных сетях. 29 октября, примерно в 20:00, толпа людей, применяя силу и оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прорвалась на взлетно-посадочную полосу к самолету, прилетевшему из Израиля, а также учинила погромы в помещении аэропорта. В результате беспорядков пострадали около 20 человек, девять из них – полицейские. Десять пострадавших находятся в больнице, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое. Правоохранительные органы установили личности более 150 участников беспорядков, 60 из них задержали. Аэропорт Махачкалы был временно закрыт, рейсы были отменены или перенаправлены на другие аэродромы. Росавиация сообщила, что "Уйташ" откроется только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

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