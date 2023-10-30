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Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября
Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T20:38+0300
2023-10-30T20:38+0300
2023-10-30T20:38+0300
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Часть Абхазии останется без света на два часа во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Подача электроэнергии прекратится в 09:00 и возобновится с 11:00. Неудобства связаны с расчисткой трассы.Отключения затронут абонентов подстанций "Холодная речка", "Гячрыпш" и "Цандрипш-тяга".
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Часть Абхазии останется без света на два часа во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Подача электроэнергии прекратится в 09:00 и возобновится с 11:00. Неудобства связаны с расчисткой трассы.
Отключения затронут абонентов подстанций "Холодная речка", "Гячрыпш" и "Цандрипш-тяга".