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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-na-dva-chasa-31-oktyabrya-1048862490.html
Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября
Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября
"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Часть Абхазии останется без света на два часа во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Подача электроэнергии прекратится в 09:00 и возобновится с 11:00. Неудобства связаны с расчисткой трассы.Отключения затронут абонентов подстанций "Холодная речка", "Гячрыпш" и "Цандрипш-тяга".
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго

Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября

20:38 30.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключение света
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Часть Абхазии останется без света на два часа во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Подача электроэнергии прекратится в 09:00 и возобновится с 11:00. Неудобства связаны с расчисткой трассы.
Отключения затронут абонентов подстанций "Холодная речка", "Гячрыпш" и "Цандрипш-тяга".
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