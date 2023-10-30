https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-na-dva-chasa-31-oktyabrya-1048862490.html

Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября

Часть Абхазии останется без света на два часа 31 октября

"Черноморэнерго" приносит извинения за временные неудобства. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Часть Абхазии останется без света на два часа во вторник, 31 октября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Подача электроэнергии прекратится в 09:00 и возобновится с 11:00. Неудобства связаны с расчисткой трассы.Отключения затронут абонентов подстанций "Холодная речка", "Гячрыпш" и "Цандрипш-тяга".

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