https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-31-oktyabrya-1048855856.html

Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября

Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на проспекте Аиааира. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 31 октября, сообщает столичный "Водоканал".Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 17:00.Ограничения коснутся района Маяка и части проспекта Аиааира. Они связаны с проведением ремонтных работ.

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