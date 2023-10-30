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Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября
Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на проспекте Аиааира. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T17:01+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 31 октября, сообщает столичный "Водоканал".Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 17:00.Ограничения коснутся района Маяка и части проспекта Аиааира. Они связаны с проведением ремонтных работ.
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вода, новости, абхазия, сухум
Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября
17:01 30.10.2023 (обновлено: 17:15 30.10.2023)
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на проспекте Аиааира.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 31 октября, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 17:00.
Ограничения коснутся района Маяка и части проспекта Аиааира. Они связаны с проведением ремонтных работ.