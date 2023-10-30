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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-31-oktyabrya-1048855856.html
Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября
Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на проспекте Аиааира. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 31 октября, сообщает столичный "Водоканал".Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 17:00.Ограничения коснутся района Маяка и части проспекта Аиааира. Они связаны с проведением ремонтных работ.
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вода, новости, абхазия, сухум
вода, новости, абхазия, сухум

Часть Сухума останется без воды во вторник 31 октября

17:01 30.10.2023 (обновлено: 17:15 30.10.2023)
© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на проспекте Аиааира.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 31 октября, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды прекратится в 01:00 и возобновится в 17:00.
Ограничения коснутся района Маяка и части проспекта Аиааира. Они связаны с проведением ремонтных работ.
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