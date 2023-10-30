https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/daur-kove-naznachen-zamestitelem-glavy-galskogo-rayona-1048847757.html

Даур Кове назначен заместителем главы Галского района

Даур Кове назначен заместителем главы Галского района

Ранее Даур Кове сообщил, что покидает пост министра культуры. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T12:42+0300

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Даур Кове был назначен заместителем главы Галского района Константина Пилия. Об этом сообщает "ГалМедиа"."Представление нового заместителя главы администрации Галского района Даура Кове состоялось сегодня в Гале", – говорится в сообщении.Ранее Даур Кове сообщил в своем Telegram-канале, что покидает пост министра культуры Абхазии в связи с переходом на другую работу. Он руководил работой ведомства с 6 апреля 2022 года.

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