https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/daur-kove-naznachen-zamestitelem-glavy-galskogo-rayona-1048847757.html
Даур Кове назначен заместителем главы Галского района
Даур Кове назначен заместителем главы Галского района
Ранее Даур Кове сообщил, что покидает пост министра культуры. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T12:42+0300
2023-10-30T12:42+0300
2023-10-30T13:20+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Даур Кове был назначен заместителем главы Галского района Константина Пилия. Об этом сообщает "ГалМедиа"."Представление нового заместителя главы администрации Галского района Даура Кове состоялось сегодня в Гале", – говорится в сообщении.Ранее Даур Кове сообщил в своем Telegram-канале, что покидает пост министра культуры Абхазии в связи с переходом на другую работу. Он руководил работой ведомства с 6 апреля 2022 года.
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абхазия, даур кове, новости, галский район
абхазия, даур кове, новости, галский район
Даур Кове назначен заместителем главы Галского района
12:42 30.10.2023 (обновлено: 13:20 30.10.2023)
Ранее Даур Кове сообщил, что покидает пост министра культуры.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik.
Даур Кове был назначен заместителем главы Галского района Константина Пилия. Об этом сообщает
"ГалМедиа".
"Представление нового заместителя главы администрации Галского района Даура Кове состоялось сегодня в Гале", – говорится в сообщении.
Ранее Даур Кове сообщил в своем Telegram-канале, что покидает пост министра культуры Абхазии в связи с переходом на другую работу. Он руководил работой ведомства с 6 апреля 2022 года.