https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/daur-kove-pokinul-post-ministra-kultury-abkhazii-1048846914.html

Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии

Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии

Даур Кове был назначен министром культуры в апреле 2022 года. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии. Об этом сообщил сам Кове в своем Telegram-канале. Новая должность Кове не уточняется. Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Указом президента от 6 апреля 2022 года главой ведомства был назначен Даур Кове. До Минкульта Кове около пяти лет возглавлял МИД Абхазии, был замсекретаря Совета Безопасности, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.

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