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Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии
Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии
Даур Кове был назначен министром культуры в апреле 2022 года. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T11:45+0300
2023-10-30T11:45+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии. Об этом сообщил сам Кове в своем Telegram-канале. Новая должность Кове не уточняется. Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Указом президента от 6 апреля 2022 года главой ведомства был назначен Даур Кове. До Минкульта Кове около пяти лет возглавлял МИД Абхазии, был замсекретаря Совета Безопасности, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.
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абхазия, новости, даур кове, культура
Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии
11:45 30.10.2023 (обновлено: 12:06 30.10.2023)
Даур Кове был назначен министром культуры в апреле 2022 года.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik.
Даур Кове покинул пост министра культуры Абхазии. Об этом сообщил
сам Кове в своем Telegram-канале.
"С сегодняшнего дня ухожу с должности министра культуры, я принял это решение в связи с переходом на другую работу. За этот период мы смогли добиться многого, вместе прошли большой и интересный путь. Это был потрясающе яркий и незабываемый опыт, полный интересных проектов, новых знакомств, постоянного обучения", – написал он.
Новая должность Кове не уточняется.
Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Указом президента от 6 апреля 2022 года главой ведомства был назначен Даур Кове.
До Минкульта Кове около пяти лет возглавлял МИД Абхазии, был замсекретаря Совета Безопасности, а также проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.