https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/grazhdanin-i-nachalnik-dzhindzholiya-o-podgotovke-chernomorenergo-k-rabote-zimoy--1048846220.html

Гражданин и начальник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к работе зимой

Гражданин и начальник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к работе зимой

Как в "Черноморэнерго" готовятся к зиме, что делается для улучшения ситуации в энергоотрасли, как совершенствуется инфраструктура, какие меры помогают снизить... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T12:38+0300

2023-10-30T12:38+0300

2023-10-30T12:38+0300

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Гражданин и начальник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к работе зимой Гражданин и начальник: Джинджолия о подготовке "Черноморэнерго" к работе зимой

Для того чтобы улучшить ситуацию в энергетической отрасли, в компании "Черноморэнерго" еще весной наметили ряд мероприятий, сообщил Джинджолия."Это, в первую очередь, расчистка трассы наших линий 220 и 110 киловольт и 10-киловольтных внутренних линий, которые находятся в районах. Работы проведено очень много. На сегодняшний день у нас задействовано порядка 30-35 человек, которые постоянно находятся на этих линиях. Протяженность (трассы - прим.) очень большая, объем работ тоже очень большой. К сожалению, до зимы весь объем работ завершить не успеем, но большую часть мы постараемся выполнить", – рассказал гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Дефицит электроэнергии в зимний период напрямую зависит от уровня воды в Джварском водохранилище. Сейчас уже, по словам гендиректора "Черноморэнерго", уровень воды у критического порога."Мы наблюдаем за уровнем воды (в Джварском водохранилище - прим.). Для нас это очень важно. Если сравнивать с прошлым годом, то приток среднемесячный в прошлом году составлял порядка 160 кубических метров в секунду. В этом году – 50. Идет маленький приток", – отметил Джинджолия.Все подробности в подкасте.

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