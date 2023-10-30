https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/izmeneniya-v-zakon-o-pravovom-polozhenii-inostrantsev-rassmotreli-v-komitete-parlamenta-1048860670.html
Изменения в закон о правовом положении иностранцев рассмотрели в комитете Парламента
Изменения в закон о правовом положении иностранцев рассмотрели в комитете Парламента
В обсуждении помимо членов комитета приняли участие министр юстиции Абхазии Анри Барциц, уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, представители МВД. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T19:25+0300
2023-10-30T19:25+0300
2023-10-30T19:25+0300
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. На заседании комитета Народного Собрания Абхазии по государственно-правовой политике рассмотрели вопрос внесения изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба Парламента. В проекте закона предлагается увеличить срок вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых МВД и подтверждающих постоянное проживание иностранцев в Абхазии в течение нужного количества лет. По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на очередной сессии.
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парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости, абхазия
парламент абхазии, народное собрание абхазии, новости, абхазия
Изменения в закон о правовом положении иностранцев рассмотрели в комитете Парламента
В обсуждении помимо членов комитета приняли участие министр юстиции Абхазии Анри Барциц, уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, представители МВД.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik.
На заседании комитета Народного Собрания Абхазии по государственно-правовой политике рассмотрели вопрос внесения изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия". Об этом сообщает
пресс-служба Парламента.
В проекте закона предлагается увеличить срок вида на жительство с пяти до десяти лет и установить перечень документов, выдаваемых МВД и подтверждающих постоянное проживание иностранцев в Абхазии в течение нужного количества лет.
По итогам обсуждения было принято решение рекомендовать Парламенту принять законопроект в первом чтении на очередной сессии.