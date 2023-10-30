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Квициния рассказал о сотрудничестве абхазских и белорусских спасателей

Квициния рассказал о сотрудничестве абхазских и белорусских спасателей

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния в интервью радио Sputnik рассказал о прошедших в Беларуси двусторонних межведомственных консультациях. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T17:51+0300

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Квициния рассказал о сотрудничестве абхазских и белорусских спасателей Квициния рассказал о сотрудничестве абхазских и белорусских спасателей

Правительственная делегация Абхазии по поручению президента республики в Беларуси приняла участие в двусторонних межведомственных консультациях. В составе делегации были главы МИД, МВД, Минздрава, МЧС Инал Ардзинба, Роберт Киут, Эдуард Бутба, Лев Квициния, глава администрации Сухума Беслан Эшба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба.В интервью радио Sputnik министр чрезвычайных ситуаций Лев Квициния рассказал, что встреча с белорусскими коллегами стала весьма полезной. Он был удивлен уровнем технической оснащенности белорусских спасателей. О том, как в Абхазии будут перенимать опыт коллег, в чем будет заключаться взаимодействие, слушайте в подкасте.

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