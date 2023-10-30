https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/ostorozhno-spoyler-povest-bakha-chayka-po-imeni-dzhonatan-livingston-i-dramy-tikhonya--1048782903.html

Осторожно, спойлер: повесть Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и драма "Тихоня"

Осторожно, спойлер: повесть Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и драма "Тихоня"

В новом выпуске программы состоится анализ ирландской драмы "Тихоня", а в литературной речь пойдет о повести Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T10:19+0300

2023-10-30T10:19+0300

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Осторожно, спойлер: повесть Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и драмы «Тихоня» Осторожно, спойлер: повесть Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и драмы «Тихоня»

В новом выпуске программы состоится анализ ирландской драмы "Тихоня", а в литературной речь пойдет о повести Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". В гостях у радиоведущих выпускник Лондонской киноакадемии Эдуард Ежов.Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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