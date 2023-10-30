https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/ostorozhno-spoyler-povest-bakha-chayka-po-imeni-dzhonatan-livingston-i-dramy-tikhonya--1048782903.html
Осторожно, спойлер: повесть Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и драма "Тихоня"
Осторожно, спойлер: повесть Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" и драма "Тихоня"
В новом выпуске программы состоится анализ ирландской драмы "Тихоня", а в литературной речь пойдет о повести Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон"... 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T10:19+0300
2023-10-30T10:19+0300
2023-10-30T11:22+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
осторожно, спойлер
кино
литература
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Осторожно, спойлер: повесть Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и драмы «Тихоня»
Осторожно, спойлер: повесть Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и драмы «Тихоня»
В новом выпуске программы состоится анализ ирландской драмы "Тихоня", а в литературной речь пойдет о повести Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". В гостях у радиоведущих выпускник Лондонской киноакадемии Эдуард Ежов.Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
В новом выпуске программы состоится анализ ирландской драмы "Тихоня", а в литературной речь пойдет о повести Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". В гостях у радиоведущих выпускник Лондонской киноакадемии Эдуард Ежов.
Полная версия беседы в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.