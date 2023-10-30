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Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме
Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме
День памяти жертв политических репрессий с 2006 года ежегодно отмечается в Абхазии 30 октября. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T11:35+0300
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В Сухуме почтили память жертв политических репрессии 30-40-х годов XX века. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.В церемонии возложения цветов приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совбеза Сергей Шамба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, члены Кабмина, депутаты Парламента, представители общественности.В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. Пик репрессий, которые затронули сотни семей в Абхазии, выпал на 1937 год. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей и профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.
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Память жертв политических репрессий почтили в Сухуме
11:35 30.10.2023 (обновлено: 11:41 30.10.2023)
День памяти жертв политических репрессий с 2006 года ежегодно отмечается в Абхазии 30 октября.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В Сухуме почтили память жертв политических репрессии 30-40-х годов XX века. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
В церемонии возложения цветов приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совбеза Сергей Шамба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, члены Кабмина, депутаты Парламента, представители общественности.
В 30-40-е годы ХХ века жертвами репрессий стали более семи тысяч жителей Абхазии. Пик репрессий, которые затронули сотни семей в Абхазии, выпал на 1937 год. В списках репрессированных числятся представители разных национальностей и профессий, большая часть из них – молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет.