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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/pravitelstvo-moskvy-okazalo-finpomosch-veteranam-vov-iz-abkhazii-1048856942.html
Правительство Москвы оказало финпомощь ветеранам ВОВ из Абхазии
Правительство Москвы оказало финпомощь ветеранам ВОВ из Абхазии
Помощь полагалась участникам боевых действий 1941-1945 годов, инвалидам, узникам концлагерей и инвалидам Советской Армии. 30.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-30T17:53+0300
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Правительство Москвы оказало финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам, живущим в Абхазии. Об этом сообщает культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме. Списки претендентов были составлены на основе данных, предоставленных посольством России в Абхазии и Министерством соцобеспечения и демографической политики. Всего в список вошли 42 человека, проживающих во всех районах страны и Сухуме."Финансовая помощь ветеранам и инвалидам войны оказывается Правительством Москвы ежегодно. Мы постоянно находимся на связи с ветеранами и их родными, интересуемся состоянием здоровья, поздравляем с праздниками и днями рождения", - сказала представитель "Дома Москвы" Мария Соя. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/putin-pozdravil-veteranov-abkhazii-s-80-letiem-pobedy-v-bitve-za-kavkaz-1048755599.html
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абхазия, новости, великая отечественная война
абхазия, новости, великая отечественная война

Правительство Москвы оказало финпомощь ветеранам ВОВ из Абхазии

17:53 30.10.2023
© Foto / Дом Москвы в СухумеПредставители Дома Москвы в Сухуме передали финансовую помощь от Правительства Москвы ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан, проживающим в Абхазии
Представители Дома Москвы в Сухуме передали финансовую помощь от Правительства Москвы ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан, проживающим в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2023
© Foto / Дом Москвы в Сухуме
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Помощь полагалась участникам боевых действий 1941-1945 годов, инвалидам, узникам концлагерей и инвалидам Советской Армии.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Правительство Москвы оказало финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам, живущим в Абхазии. Об этом сообщает культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме.
Списки претендентов были составлены на основе данных, предоставленных посольством России в Абхазии и Министерством соцобеспечения и демографической политики. Всего в список вошли 42 человека, проживающих во всех районах страны и Сухуме.
"Финансовая помощь ветеранам и инвалидам войны оказывается Правительством Москвы ежегодно. Мы постоянно находимся на связи с ветеранами и их родными, интересуемся состоянием здоровья, поздравляем с праздниками и днями рождения", - сказала представитель "Дома Москвы" Мария Соя.
В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
Путин поздравил ветеранов Абхазии с 80-летием победы в битве за Кавказ - Sputnik Абхазия, 1920, 23.10.2023
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