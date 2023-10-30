https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/pravitelstvo-moskvy-okazalo-finpomosch-veteranam-vov-iz-abkhazii-1048856942.html

Правительство Москвы оказало финпомощь ветеранам ВОВ из Абхазии

Правительство Москвы оказало финпомощь ветеранам ВОВ из Абхазии

Помощь полагалась участникам боевых действий 1941-1945 годов, инвалидам, узникам концлагерей и инвалидам Советской Армии. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T17:53+0300

2023-10-30T17:53+0300

2023-10-30T17:53+0300

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Правительство Москвы оказало финансовую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам, живущим в Абхазии. Об этом сообщает культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме. Списки претендентов были составлены на основе данных, предоставленных посольством России в Абхазии и Министерством соцобеспечения и демографической политики. Всего в список вошли 42 человека, проживающих во всех районах страны и Сухуме."Финансовая помощь ветеранам и инвалидам войны оказывается Правительством Москвы ежегодно. Мы постоянно находимся на связи с ветеранами и их родными, интересуемся состоянием здоровья, поздравляем с праздниками и днями рождения", - сказала представитель "Дома Москвы" Мария Соя. В Великой Отечественной войне участвовало 55 тысяч жителей из Абхазии, более 17 тысяч из них погибли в ходе сражений. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231023/putin-pozdravil-veteranov-abkhazii-s-80-letiem-pobedy-v-bitve-za-kavkaz-1048755599.html

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