https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/vladimir-putin-provodit-soveschanie-po-besporyadkam-v-makhachkale-1048857525.html

Владимир Путин проводит совещание по беспорядкам в Махачкале. Трансляция завершена

Владимир Путин проводит совещание по беспорядкам в Махачкале. Трансляция завершена

Вечером в воскресенье, 29 октября, толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после приземления рейса компании Red Wings из... 30.10.2023, Sputnik Абхазия

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С вечера 29 октября президент России Владимир Путин получал подробные доклады о происшествии от ФСБ, Росгвардии и главы Дагестана Сергея Меликова. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что беспорядки стали результатом "действия извне"Толпа людей, применяя силу и оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прорвалась на взлетно-посадочную полосу к самолету, прилетевшему из Израиля, а также учинила погромы в помещении аэропорта.В результате беспорядков пострадали около 20 человек, девять из них – полицейские. Десять пострадавших находятся в больнице, состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.Правоохранительные органы установили личности более 150 участников, 60 из них задержали. Возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков.

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