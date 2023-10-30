https://sputnik-abkhazia.ru/20231030/zurab-dzhapua-vnov-izbran-glavoy-akademii-nauk-abkhazii-1048849170.html

Зураб Джапуа вновь избран главой Академии наук Абхазии

Зураб Джапуа вновь избран главой Академии наук Абхазии

Доктор филологических наук, профессор Зураб Джапуа возглавляет АНА уже 10 лет. 30.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-30T14:00+0300

2023-10-30T14:00+0300

2023-10-30T16:07+0300

в абхазии

абхазия

академия наук абхазии

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Зураб Джапуа вновь избран президентом Академии наук Абхазии. Тайное голосование прошло в Академии наук в понедельник, 30 октября. Президент Академии выбирается на пятилетний срок."Рассматривая научный потенциал страны как национальное достояние, определяющее будущее Абхазии, считаю поддержку науки приоритетной государственной задачей. Несомненно, что государство будет иметь перспективу только в том случае, если стратегия развития науки и технологий поставлена на один уровень со стратегией национальной безопасности, в котором ставка на подготовку интеллектуальных кадров является задачей "номер один", - сказал Зураб Джапуа.Он подчеркнул, что Академия должна приложить усилия для обеспечения отечественной науки кадрами, и при этом необходимо позаботиться о защите интересов ученых Абхазии. В том числе, необходимо увеличить бюджетное финансирование институтов АНА, особенно это Зураб Джапуа – доктор филологических наук, фольклорист-кавказовед, эпосовед, профессор. Родился 16 апреля 1960 года в селе Тхина Очамчырского района Абхазской АССР. В 1984 году окончил филологический факультет Абхазского государственного университета, в 1989 году — аспирантуру при Институте мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР (ИМЛИ). В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему "Абхазские архаические сказания о Сасрыкуа и Абрскиле";Впервые он был избран главой Академии наук Абхазии в 2013 году. Джапуа – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

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