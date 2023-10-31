https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/khodataystva-zaschity-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume-1048879718.html

Ходатайства защиты: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Ходатайства защиты: суд продолжил рассмотрение тройного убийства в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло 22 ноября 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии во вторник, 31... 31.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-31T20:45+0300

2023-10-31T20:45+0300

2023-10-31T21:36+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНедопустимость показанийАдвокатом Игорем Скнариным в интересах подсудимого Дато Ахалая было заявлено ходатайство о признании недопустимым показаний свидетеля Автандила Чолария, тонировщика автомобилей, данные им в суде и в ходе предварительного следствия.По словам адвоката, свидетель был задержан сотрудниками правоохранительных органов и 15 суток находился под административным арестом за отказ от освидетельствования на предмет наркотического опьянения. В этот период он был допрошен следователем, более того, его показания были депонированы.Скнарин подчеркнул, что свидетелю не был предоставлен адвокат, который должен быть обеспечен по закону, он был лишен права на телефонные переговоры, а на допрос доставлялся под конвоем. Адвокат напомнил, что закон запрещает допрашивать административно арестованных по иным делам без участия адвоката.Также, подчеркнул Скнарин, Чолария дважды изменял свои показания о событиях 2019 года – на одном заседании он утверждал, что 19 ноября 2019 года тонированную им машину Toyota Mark 2 забирали Дато Ахалая и Аслан Блабба, а на другом убеждал суд, что Блабба в тот день не видел. 31 января 2023 под присягой он вновь поменял свои показания.Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба выступил против удовлетворения ходатайства. Он заявил, что во время предварительного расследования свидетелю Чолария были разъяснены его права, о чем свидетельствует его подпись в протоколе.Тыркба добавил, что обязательное присутствие адвоката применяется в рамках административного судопроизводства, а для участников уголовного судопроизводства в ходе досудебного и судебного производства применяются нормы УПК Абхазии, а не административного кодекса.Ходатайство стороны защиты судом удовлетворено не было. Судьи решили, что существенных нарушений при допросе и депонировании показаний Чолария допущено не было, законность была соблюдена и при расследовании уголовных дел закон не предусматривает обязательность присутствия адвоката, а право присутствия адвоката свидетелю объяснено было, однако он им не воспользовался.Экспертиза с нарушениямиАдвокат Марина Тания также выступила с ходатайством. Она заявила, что заключение комиссии экспертов, которые провели комплексную психолого-психиатрическую экспертиз в отношении Бганба, сделано в нарушении требований УПК Абхазии – не указаны время и место проведения экспертизы, нет информации о том, что эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не указаны примененные методы, источники.На основании этих аргументов адвокат ходатайствовала признать недопустимыми доказательствами заключения экспертов.Суд удовлетворил ходатайство адвоката Тания частично и признал недопустимыми доказательствами выводы психолога в отношении Беслана Бганба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231024/nedopustimoe-dokazatelstvo-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1048781240.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия