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Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года

Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года

Как обеспечивалась Абхазия продовольствием в туристический сезон, случались ли перебои, из каких стран импортируют к нам товары и как изменились потребности... 31.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-31T12:28+0300

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Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года

Как обеспечивалась Абхазия продовольствием в туристический сезон, случались ли перебои, из каких стран импортируют к нам товары и как изменились потребности республики в продовольствии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора одной из фирм-поставщиков в Абхазии Аслан Хватыш.Сезон прошел хорошо, благодаря определенным запасам, которые были подготовлены, сказал Хватыш в интервью."Особых перебоев не было. Учитывая опыт прошлого года, было легче. Мы понимали это и постарались сделать так, чтобы все "узкие места" нивелировать. Я думаю, у нас это получилось", – сказал Хватыш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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