https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/khvatysh-ob-obespechenii-prodovolstviem-abkhazii-letom-uchli-opyt-proshlogo-goda-1048848985.html
Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года
Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года
Как обеспечивалась Абхазия продовольствием в туристический сезон, случались ли перебои, из каких стран импортируют к нам товары и как изменились потребности... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T12:28+0300
2023-10-31T12:28+0300
2023-10-31T12:29+0300
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Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года
Хватыш об обеспечении продовольствием Абхазии летом: учли опыт прошлого года
Как обеспечивалась Абхазия продовольствием в туристический сезон, случались ли перебои, из каких стран импортируют к нам товары и как изменились потребности республики в продовольствии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора одной из фирм-поставщиков в Абхазии Аслан Хватыш.Сезон прошел хорошо, благодаря определенным запасам, которые были подготовлены, сказал Хватыш в интервью."Особых перебоев не было. Учитывая опыт прошлого года, было легче. Мы понимали это и постарались сделать так, чтобы все "узкие места" нивелировать. Я думаю, у нас это получилось", – сказал Хватыш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, импорт, продовольствие, россия, товары, абхазия, аудио
подкасты, импорт, продовольствие, россия, товары, абхазия, аудио
Как обеспечивалась Абхазия продовольствием в туристический сезон, случались ли перебои, из каких стран импортируют к нам товары и как изменились потребности республики в продовольствии, об этом в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора одной из фирм-поставщиков в Абхазии Аслан Хватыш.
Сезон прошел хорошо, благодаря определенным запасам, которые были подготовлены, сказал Хватыш в интервью.
"Особых перебоев не было. Учитывая опыт прошлого года, было легче. Мы понимали это и постарались сделать так, чтобы все "узкие места" нивелировать. Я думаю, у нас это получилось", – сказал Хватыш.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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