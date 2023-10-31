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Минобороны: СБУ готовит провокацию с биологическим оружием, чтобы обвинить Россию
Минобороны: СБУ готовит провокацию с биологическим оружием, чтобы обвинить Россию
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T13:35+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.На прошедшем при поддержке США в августе-сентябре нынешнего года во Львове тренинге отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц с целью обвинить Россию в биологической диверсии, этим мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос, сообщил Кириллов на брифинге.По данным Минобороны РФ, в тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций, добавил Кириллов.Замысел учения – обнаружить в Николаевской области Украины случаи инфекционного заболевания, провести отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент является результатом биодиверсии со стороны России. Информация о вспышке освещается СМИ, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации.
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министерство обороны рф, россия, украина
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Служба безопасности и национальная полиция Украины могут нацеливаться на проведение провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На прошедшем при поддержке США в августе-сентябре нынешнего года во Львове тренинге отрабатывались методы осуществления провокации с вирусом гриппа птиц с целью обвинить Россию в биологической диверсии, этим мероприятием управляла представитель Великобритании Филиппа Ленцос, сообщил Кириллов на брифинге.
"Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей СБУ и национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием "под чужим флагом", – сказал Кириллов.
По данным Минобороны РФ, в тренинге приняли участие представители органов государственной власти Украины, включая Службу безопасности Украины (СБУ
) и национальную полицию, а также сотрудники западных некоммерческих организаций, добавил Кириллов.
Замысел учения – обнаружить в Николаевской области Украины случаи инфекционного заболевания, провести отбор и анализ проб.
В результате делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент является результатом биодиверсии со стороны России. Информация о вспышке освещается СМИ, в первую очередь западными, для привлечения внимания к ситуации.