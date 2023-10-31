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https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/moskva-predstavit-tsifrovoe-shou-o-svoey-istorii-na-vystavke-forume-rossiya-1048871198.html
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"
Посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона №75 ВДНХ, как с каждым годом меняется столица. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
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москва
россия
сергей собянин
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия".По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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москва, россия, сергей собянин
москва, россия, сергей собянин

Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"

14:15 31.10.2023 (обновлено: 15:34 31.10.2023)
© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанкМужчина перебегает Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Мужчина перебегает Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2023
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона №75 ВДНХ, как с каждым годом меняется столица.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия".
"Цифровое пространство, посвященное Москве, расположится под медиакуполом. Там посетители смогут погрузиться в виртуальный мир и познакомиться с настоящим и будущим города — от транспорта до экологии, от образования до здравоохранения, от цифровой экосистемы до туризма", — сообщили на портале мэра и правительства столицы.
По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.
Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.
Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах.
Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
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