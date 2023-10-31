https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/moskva-predstavit-tsifrovoe-shou-o-svoey-istorii-na-vystavke-forume-rossiya-1048871198.html

Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Москва представит цифровое шоу о своей истории на выставке-форуме "Россия"

Посетители смогут увидеть в интерактивном пространстве в центральной экспозиции павильона №75 ВДНХ, как с каждым годом меняется столица. 31.10.2023, Sputnik Абхазия

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москва

россия

сергей собянин

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Москва представит цифровое историческое шоу о развитии столицы на Международной выставке-форуме "Россия", сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.4 ноября на ВДНХ откроется международная выставка-форум "Россия".По его словам, Москва поделится опытом с регионами, презентуя инновационные проекты, например, как построить 109 новых станций метро за десять лет.Всего Москва представит программу из более чем 500 мероприятий, они пройдут по десяти тематическим направлениям.Кроме того, Москва расскажет о модернизации 700 тысяч квадратных метров инфраструктуры здравоохранения, программе реновации, реставрации двух тысяч объектов культурного наследия, цифровой трансформации во всех сферах.Международная выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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москва, россия, сергей собянин