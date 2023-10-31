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Назначен посол Абхазии в Сирии
Назначен посол Абхазии в Сирии
Должность посла Республики Абхазии в Сирийской Арабской Республике с 2020 года занимал Баграт Хутаба. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T17:55+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Советник-посланник Посольства Абхазии в Сирии Мухаммад Али назначен послом республики в Сирийской Арабской Республике.Указ подписал президент Аслан Бжания.Мухаммад Али (Татаж) - репатриант из Сирии. В 2013 году он вернулся из Сирии на историческую родину со своей семьей, работал специалистом Управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Абхазии.
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сирия, абхазия, политика
Назначен посол Абхазии в Сирии
17:55 31.10.2023 (обновлено: 18:31 31.10.2023)
Должность посла Республики Абхазии в Сирийской Арабской Республике с 2020 года занимал Баграт Хутаба.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Советник-посланник Посольства Абхазии в Сирии Мухаммад Али назначен послом республики в Сирийской Арабской Республике.
Указ подписал президент Аслан Бжания.
Мухаммад Али (Татаж) - репатриант из Сирии. В 2013 году он вернулся из Сирии на историческую родину со своей семьей, работал специалистом Управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Абхазии.