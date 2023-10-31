https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/naznachen-posol-abkhazii-v-sirii-1048876185.html

Назначен посол Абхазии в Сирии

Назначен посол Абхазии в Сирии

Должность посла Республики Абхазии в Сирийской Арабской Республике с 2020 года занимал Баграт Хутаба. 31.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Советник-посланник Посольства Абхазии в Сирии Мухаммад Али назначен послом республики в Сирийской Арабской Республике.Указ подписал президент Аслан Бжания.Мухаммад Али (Татаж) - репатриант из Сирии. В 2013 году он вернулся из Сирии на историческую родину со своей семьей, работал специалистом Управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палаты Абхазии.

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