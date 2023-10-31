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Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение
Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T18:35+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественная организация ветеранов органов внутренних дел МВД Абхазии и Краснодарская региональная общественная организации ветеранов органов внутренних дел России.Ветераны прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений.
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мвд абхазии, абхазия, краснодарский край
Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение
18:35 31.10.2023 (обновлено: 18:51 31.10.2023)
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественная организация ветеранов органов внутренних дел МВД Абхазии и Краснодарская региональная общественная организации ветеранов органов внутренних дел России.
На встрече с ветеранами глава МВД Абхазии Роберт Киут подчеркнул динамичное развитие отношений правоохранительных органов двух государств. Он рассказал о планомерном развитии в сфере обмена информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой.
Ветераны прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений.