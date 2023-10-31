Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение

На встрече с ветеранами глава МВД Абхазии Роберт Киут подчеркнул динамичное развитие отношений правоохранительных органов двух государств. Он рассказал о планомерном развитии в сфере обмена информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой.