Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/obschestvennye-organizatsii-veteranov-ovd-abkhazii-i-krasnodarskogo-kraya-podpisali-soglashenie-1048878753.html
Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение
Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T18:35+0300
2023-10-31T18:51+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048873175_0:15:500:296_1920x0_80_0_0_d105ec0c52df3c6120d2951e6b4a5754.jpg
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественная организация ветеранов органов внутренних дел МВД Абхазии и Краснодарская региональная общественная организации ветеранов органов внутренних дел России.Ветераны прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений.
абхазия
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048873175_43:0:458:311_1920x0_80_0_0_af0f664401906511e44086f2b0230fc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, абхазия, краснодарский край
мвд абхазии, абхазия, краснодарский край

Общественные организации ветеранов ОВД Абхазии и Краснодарского края подписали соглашение

18:35 31.10.2023 (обновлено: 18:51 31.10.2023)
© Foto / МВД АбхазииМинистр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2023
© Foto / МВД Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял представителей Совета Краснодарской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел России.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественная организация ветеранов органов внутренних дел МВД Абхазии и Краснодарская региональная общественная организации ветеранов органов внутренних дел России.
На встрече с ветеранами глава МВД Абхазии Роберт Киут подчеркнул динамичное развитие отношений правоохранительных органов двух государств. Он рассказал о планомерном развитии в сфере обмена информацией, в том числе оперативной, криминалистической, правовой.
Ветераны прибыли в республику с целью расширения и укрепления двусторонних отношений.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0