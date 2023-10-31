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ООН: более десяти тысяч детей убиты или ранены в Газе

ООН: более десяти тысяч детей убиты или ранены в Газе

Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи... 31.10.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Около 940 детей числятся пропавшими без вести в Газе, вероятно, они оказались в ловушке под завалами, а за три недели было убито около 3450 детей, заявили на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель УКГВ ООН Йенс Лаерке.По данным Детского фонда ООН, за три недели в Газе было убито 3450 детей, и более 10 тысяч были убиты или ранены. Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

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