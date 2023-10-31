https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/personalnaya-vystavka-abkhazskogo-khudozhnika-ruslana-chkhamaliya-proydet-v-sukhume-1048879500.html

Персональная выставка абхазского художника Руслана Чхамалия пройдет в Сухуме

Персональная выставка абхазского художника Руслана Чхамалия пройдет в Сухуме

Руслан Чхамалия - выпускник Сухумского художественного училища и художественно-графического факультета Кубанского госуниверситета. 31.10.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

центральный выставочный зал г. сухум

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. Персональная выставка абхазского художника Руслана Чхамалия откроется в ЦВЗ Сухума 1 ноября и продлится до 10 ноября. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.Помимо портретов современников в экспозиции будет представлена серия работ, посвященная роману “Последний из ушедших” Баграта Шинкуба.“В серии есть и сюжетное повествование, и образы главных героев. Эта серия работ очень интересна. Это результат долгих исследований автора. Поэтому она занимает одно из главных мест экспозиции”, - подчеркнула директор ЦВЗ.Выставка продлится до 10 ноября. Через несколько дней после открытия выставки в рамках лектория ЦВЗ пройдет встреча с художником.Руслан Чхамалия - выпускник Сухумского художественного училища и художественно-графического факультета Кубанского госуниверситета. Он автор около 20 научных работ по методике преподавания изобразительного искусства, а также программы по изобразительному искусству в общеобразовательных школах Абхазии. Участник более 70 выставок в Абхазии, России, Италии и Турции.

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центральный выставочный зал г. сухум, сухум, культура, абхазия