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Российские специалисты проведут в Абхазии курсы повышения квалификации для учителей
Российские специалисты проведут в Абхазии курсы повышения квалификации для учителей
На протяжении девяти лет проводится программа повышения квалификации абхазских преподавателей и госслужащих. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T11:00+0300
2023-10-31T11:00+0300
2023-10-31T11:23+0300
в абхазии
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Российские специалисты проведут в Абхазии курсы повышения квалификации учителей начальной школы, русского языка, литературы, физкультуры и спортивных тренеров, сообщает пресс-служба Минпроса. Как рассказал замдиректора юридического института Северо-Кавказского университета Алексей Жуков, СКФУ сотрудничает с Министерством просвещения Абхазии на протяжении девяти лет. Проект реализуется в рамках гармонизации систем образования России и Абхазии.С 13 ноября специалисты СКФУ будут проводить курсы повышения квалификации для госслужащих.
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образование, министерство образования и науки абхазии, учителя, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
образование, министерство образования и науки абхазии, учителя, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Российские специалисты проведут в Абхазии курсы повышения квалификации для учителей
11:00 31.10.2023 (обновлено: 11:23 31.10.2023)
На протяжении девяти лет проводится программа повышения квалификации абхазских преподавателей и госслужащих.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Российские специалисты проведут в Абхазии курсы повышения квалификации учителей начальной школы, русского языка, литературы, физкультуры и спортивных тренеров, сообщает пресс-служба Минпроса.
Как рассказал замдиректора юридического института Северо-Кавказского университета Алексей Жуков, СКФУ сотрудничает с Министерством просвещения Абхазии на протяжении девяти лет.
Проект реализуется в рамках гармонизации систем образования России и Абхазии.
"Курсы стартовали сегодня, два дня они будут проходить в Сухуме, два дня в Гудауте и столько же в Очамчыре. После ознакомления с программой курса, слушатели будут выполнять определенные задания, сдавать зачет и получать удостоверения", – отметил Жуков.
С 13 ноября специалисты СКФУ будут проводить курсы повышения квалификации для госслужащих.