Российские специалисты проведут в Абхазии курсы повышения квалификации для учителей

"Курсы стартовали сегодня, два дня они будут проходить в Сухуме, два дня в Гудауте и столько же в Очамчыре. После ознакомления с программой курса, слушатели будут выполнять определенные задания, сдавать зачет и получать удостоверения", – отметил Жуков.