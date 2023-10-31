https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/turbaza-yatchenko-i-adleyba-o-zimnem-turizme-v-abkhazii--1048870850.html

Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии

Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии

Об особенностях зимнего туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали директор пансионата Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров... 31.10.2023, Sputnik Абхазия

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2023-10-31T15:12+0300

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Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии

О переходе туробъектов к работе в зимних условиях, об особенностях круглогодичного туризма, о факторах, влияющих на его развитие, в программе "Турбаза" рассказали директор пансионата Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.Слушайте подкаст.

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