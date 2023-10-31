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Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии
Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии
Об особенностях зимнего туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали директор пансионата Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T15:12+0300
2023-10-31T15:12+0300
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Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии
Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии
О переходе туробъектов к работе в зимних условиях, об особенностях круглогодичного туризма, о факторах, влияющих на его развитие, в программе "Турбаза" рассказали директор пансионата Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.Слушайте подкаст.
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Турбаза: Ятченко и Адлейба о зимнем туризме в Абхазии
15:12 31.10.2023 (обновлено: 15:21 31.10.2023)
Об особенностях зимнего туризма в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали директор пансионата Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.
О переходе туробъектов к работе в зимних условиях, об особенностях круглогодичного туризма, о факторах, влияющих на его развитие, в программе "Турбаза" рассказали директор пансионата Тимур Адлейба и эксперт Ассоциации отельеров АМОС Марина Ятченко.