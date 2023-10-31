https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/vkhod-v-mechet-ayya-sofiya-stanet-platnym-dlya-inostrantsev-1048869135.html
Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев
Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T12:57+0300
2023-10-31T12:57+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил во вторник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.В 2020 году по указу президента страны Тайипа Эрдогана собор был превращен в мечеть и там начались мусульманские богослужения. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе – по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США).
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Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев
12:57 31.10.2023 (обновлено: 14:18 31.10.2023)
В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил во вторник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
"Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным", – сообщил министр на брифинге, транслировавшемся местными СМИ.
В 2020 году по указу президента страны Тайипа Эрдогана собор был превращен в мечеть и там начались мусульманские богослужения. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов.
До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе – по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США).