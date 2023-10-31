https://sputnik-abkhazia.ru/20231031/vkhod-v-mechet-ayya-sofiya-stanet-platnym-dlya-inostrantsev-1048869135.html

Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев

Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. 31.10.2023, Sputnik Абхазия

2023-10-31T12:57+0300

2023-10-31T12:57+0300

2023-10-31T14:18+0300

турция

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048866954_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d82b84c8929ebaf0346bed32de4e94cb.jpg

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил во вторник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.В 2020 году по указу президента страны Тайипа Эрдогана собор был превращен в мечеть и там начались мусульманские богослужения. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе – по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США).

турция

стамбул

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турция, стамбул, в мире