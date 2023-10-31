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Взаимный интерес: Тания о работе абхазских дипломатов на международных площадках
Взаимный интерес: Тания о работе абхазских дипломатов на международных площадках
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал, как в Италии узнают историю Абхазии и какова роль... 31.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-31T10:15+0300
2023-10-31T10:15+0300
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Взаимный интерес: Тания о
Взаимный интерес: Тания о
Кан Тания выступил на вебинаре "Геополитические и социальные динамики современного Кавказа: актуальные вызовы и будущее развитие", организованном итальянскими аналитическими центрами для экспертов, ученых, журналистов, интересующихся тематикой. В честь 30-летия Победы и Независимости республики Абхазия, он посвятил свой доклад вызовам и сложностям, которые прошел народ Абхазии, начиная с 14 августа 1992 года. По словам Тания, многие слушатели вебинара впервые услышали, как на самом деле развивались события, от представителя Абхазии. Как строится работа в дипломатической сфере, как на различных международных площадках доносится информация об Абхазии, насколько она результативна? О роли российских коллег во всех этих процессах, о том, насколько важна взаимная поддержка стран в сложившихся условиях, слушайте в подкасте.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, италия, дипломатия, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, италия, дипломатия, аудио
Взаимный интерес: Тания о работе абхазских дипломатов на международных площадках
10:15 31.10.2023 (обновлено: 10:34 31.10.2023)
Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кан Тания в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал, как в Италии узнают историю Абхазии и какова роль российской дипломатии в становлении абхазской государственности.
Кан Тания выступил на вебинаре "Геополитические и социальные динамики современного Кавказа: актуальные вызовы и будущее развитие", организованном итальянскими аналитическими центрами для экспертов, ученых, журналистов, интересующихся тематикой. В честь 30-летия Победы и Независимости республики Абхазия, он посвятил свой доклад вызовам и сложностям, которые прошел народ Абхазии, начиная с 14 августа 1992 года. По словам Тания, многие слушатели вебинара впервые услышали, как на самом деле развивались события, от представителя Абхазии.
Как строится работа в дипломатической сфере, как на различных международных площадках доносится информация об Абхазии, насколько она результативна? О роли российских коллег во всех этих процессах, о том, насколько важна взаимная поддержка стран в сложившихся условиях, слушайте в подкасте
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