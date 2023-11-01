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Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера
Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера
Пост первого вице-премьера Правительства Беслан Джопуа занимал с апреля 2020 года. 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T17:35+0300
2023-11-01T17:35+0300
2023-11-01T18:15+0300
в абхазии
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера Правительства Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания 1 ноября. Джопуа остается министром сельского хозяйства. Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа.В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра "Амза". В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.
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вице-премьеры, абхазия, правительство абхазии
вице-премьеры, абхазия, правительство абхазии
Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера
17:35 01.11.2023 (обновлено: 18:15 01.11.2023)
Пост первого вице-премьера Правительства Беслан Джопуа занимал с апреля 2020 года.
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера Правительства Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания 1 ноября.
"В соответствии со статьей 5 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года №290-с "О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия" освободить Джопуа Беслана Цибовича от должности Первого Вице-премьера Республики Абхазия согласно поданному заявлению", - говорится в указе.
Джопуа остается министром сельского хозяйства.
Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа.
В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра "Амза". В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.
С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.