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Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера

Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера

Пост первого вице-премьера Правительства Беслан Джопуа занимал с апреля 2020 года. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T17:35+0300

2023-11-01T17:35+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Беслан Джопуа освобожден от должности первого вице-премьера Правительства Абхазии, сообщила пресс-служба главы государства. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания 1 ноября. Джопуа остается министром сельского хозяйства. Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа.В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра "Амза". В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.

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