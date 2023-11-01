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Фактор Грузии и нападки Запада: какие вызовы стоят перед Абхазией

Фактор Грузии и нападки Запада: какие вызовы стоят перед Абхазией

Какие вызовы стоят перед Абхазией с учетом новых геополитических условий, что сегодня предпринимать республике для собственной безопасности и каковы вероятные... 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T19:35+0300

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2023-11-01T19:35+0300

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Участник круглого стола в Центре социально-экономических исследований в Сухуме советник президента Абхазии по международным делам, проректор АГУ по международным связям Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik оценил международную ситуацию и угрозы, которые сегодня стоят перед Абхазией.В Абхазии все разделяют общую тревогу относительно того, что происходит в мире, какие вызовы стоят перед Абхазией, сказал Гвинджия.“То, что для больших стран считается вызовами, для нас уже на грани экзистенциальной угрозы, потому что мы маленькая страна. К тому же все нападки Запада против России отражаются и на нас. Естественно вызывает опасение, как будет развиваться политическая ситуация в Грузии, не начнется ли конфликт с Грузией. В рамках круглого стола было высказано мнение, что сегодня очень сложно что-то предсказывать, предугадывать, прогнозировать. Но тем не менее все равно большие и сильные страны продолжают строить планы на ближайшие столетия. В этом случае Абхазия не должна быть в стороне, мы тоже должны строить планы на столетия. Прозвучало такое мнение, что Абхазии нужно 100 лет мира. И здесь у нас мнение было едино. Нам нужен мир для того, чтобы восстановиться, чтобы преодолеть демографические угрозы, которые стоят перед нами”, - подчеркнул Гвинджия.Подробнее смотрите в интервью.

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