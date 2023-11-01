https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/minturizma-vyyavilo-moshennicheskiy-sayt-s-poddelnymi-putevkami-v-abkhaziyu-1048895082.html

Минтуризма выявило мошеннический сайт с поддельными путевками в Абхазию

Минтуризма выявило мошеннический сайт с поддельными путевками в Абхазию

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Министерством туризма выявил мошеннический сайт, предлагающий поддельные путевки в Абхазию. 01.11.2023, Sputnik Абхазия

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2023-11-01T18:55+0300

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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Министерством туризма выявил мошеннический сайт, предлагающий поддельные путевки в Абхазию.Пресс-служба ведомства опубликовала ссылку на сайт - HTTPS://ABAATA-HOTEL.RU/?YSCLID=LOD64RUKSF986707464Минтуризма обратилось к гостям республики с просьбой проявлять бдительность и сверять информацию с официальными данными на сайте ведомства в разделе Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия.

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