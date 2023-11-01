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Минтуризма выявило мошеннический сайт с поддельными путевками в Абхазию
Минтуризма выявило мошеннический сайт с поддельными путевками в Абхазию
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Министерством туризма выявил мошеннический сайт, предлагающий поддельные путевки в Абхазию. 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T18:55+0300
2023-11-01T18:55+0300
2023-11-01T18:55+0300
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СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Министерством туризма выявил мошеннический сайт, предлагающий поддельные путевки в Абхазию.Пресс-служба ведомства опубликовала ссылку на сайт - HTTPS://ABAATA-HOTEL.RU/?YSCLID=LOD64RUKSF986707464Минтуризма обратилось к гостям республики с просьбой проявлять бдительность и сверять информацию с официальными данными на сайте ведомства в разделе Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия.
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абхазия, отдых в абхазии, туризм, туристы, мошенники
абхазия, отдых в абхазии, туризм, туристы, мошенники
Минтуризма выявило мошеннический сайт с поддельными путевками в Абхазию
СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Министерством туризма выявил мошеннический сайт, предлагающий поддельные путевки в Абхазию.
Пресс-служба ведомства опубликовала ссылку на сайт - HTTPS://ABAATA-HOTEL.RU/?YSCLID=LOD64RUKSF986707464
Минтуризма обратилось к гостям республики с просьбой проявлять бдительность и сверять информацию с официальными данными на сайте ведомства в разделе Реестр объектов размещения на территории республики Абхазия.