https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/nachkebiya-ob-eksporte-abkhazskikh-vin-v-belarus-ozhidaem-krupnyy-kontrakt--1048865265.html
Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт
Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт
Начальник службы снабжения и сбыта предприятия "Вина и воды Абхазии" Ибрагим Начкебия в интервью радио Sputnik рассказал, как налаживается экспорт абхазских... 01.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-01T13:35+0300
2023-11-01T13:35+0300
2023-11-01T14:38+0300
радио
подкасты
абхазия
белоруссия
вина
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048866497_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_670293d23d2893fd4b4ee5f105e59bc0.jpg
Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт
Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт
Начкебия сообщил, что недавно была отправлена первая партия игристого вина в Белоруссию. Для этого специально подготовили новые этикетки. На очереди отправка партий красных вин и коньяка. Руководство абхазского предприятия надеется на подписание крупного контракта с Республикой Беларусь в 2024 году. Ибрагим Начкебия отметил, что уже сейчас чувствуется заинтересованность в абхазской продукции. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
белоруссия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048866497_0:214:960:934_1920x0_80_0_0_3f5fe24d64d24f36d65bfd10a20f70f0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, белоруссия, вина, экспорт, аудио
подкасты, абхазия, белоруссия, вина, экспорт, аудио
Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт
13:35 01.11.2023 (обновлено: 14:38 01.11.2023)
Начальник службы снабжения и сбыта предприятия "Вина и воды Абхазии" Ибрагим Начкебия в интервью радио Sputnik рассказал, как налаживается экспорт абхазских вин в Беларусь.
Начкебия сообщил, что недавно была отправлена первая партия игристого вина в Белоруссию. Для этого специально подготовили новые этикетки. На очереди отправка партий красных вин и коньяка. Руководство абхазского предприятия надеется на подписание крупного контракта с Республикой Беларусь в 2024 году. Ибрагим Начкебия отметил, что уже сейчас чувствуется заинтересованность в абхазской продукции.
Подробности слушайте в аудиофайле
.