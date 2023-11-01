https://sputnik-abkhazia.ru/20231101/nachkebiya-ob-eksporte-abkhazskikh-vin-v-belarus-ozhidaem-krupnyy-kontrakt--1048865265.html

Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт

Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт

Начальник службы снабжения и сбыта предприятия "Вина и воды Абхазии" Ибрагим Начкебия в интервью радио Sputnik рассказал, как налаживается экспорт абхазских... 01.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-01T13:35+0300

2023-11-01T13:35+0300

2023-11-01T14:38+0300

радио

подкасты

абхазия

белоруссия

вина

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/1f/1048866497_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_670293d23d2893fd4b4ee5f105e59bc0.jpg

Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт Начкебия об экспорте абхазских вин в Беларусь: ожидаем крупный контракт

Начкебия сообщил, что недавно была отправлена первая партия игристого вина в Белоруссию. Для этого специально подготовили новые этикетки. На очереди отправка партий красных вин и коньяка. Руководство абхазского предприятия надеется на подписание крупного контракта с Республикой Беларусь в 2024 году. Ибрагим Начкебия отметил, что уже сейчас чувствуется заинтересованность в абхазской продукции. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

белоруссия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, белоруссия, вина, экспорт, аудио